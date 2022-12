„AGC od nepaměti buduje svou pozici na dobrých a férových vztazích se zaměstnanci. Tradice ocenění zaměstnanců, která vznikla před 26 let, je jen jednou z mnoha aktivit, kterou firma deklaruje vztah ke svým zaměstnancům. Naší snahou je ocenit zaměstnance, kteří se podílejí na jejím úspěchu a pracují ve společnosti více než pětadvacet let nebo odchází do důchodu po nejméně dvaceti letech ve společnosti,“ řekl manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal.

V předchozích dvou letech se slavnostní ceremoniál kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru nemohl uskutečnit. Letos proběhl netradičně v prostorách teplického Domu kultury. „Celkově jsme letos rozdali 99 zlatých medailí za 30 a vždy dalších 5 let odpracovaných ve firmě, 63 stříbrných medailí za 25 let a 24 pamětních medailí pro ty zaměstnance, kteří ve firmě odpracovali minimálně 20 let a odcházejí do důchodu,“ vypočítal Libor Sehnal.

Ve svých kmenových závodech AGC Flat Glass Czech zaměstnává zhruba 1000 zaměstnanců. Dceřiné společnosti specializované na výroby opracovaných skel zaměstnávají v České republice 680 zaměstnanců, na Slovensku 127 zaměstnanců a v Polsku 539 zaměstnanců. Největší dceřiná společnost AGC Automotive Czech, která vyrábí autoskla zaměstnává zhruba 1700 lidí. Mezi 100% vlastněné společnosti patří i Fotbalový klub Teplice a Střední škola AGC.

Martin Jonáš