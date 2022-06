Do soutěže se mohou studenti nebo týmy přihlásit do 14. října vyplněním formuláře na www.technowizz.cz. „TECHNOwizz je důležitou součástí našich aktivit v regionu již šestým rokem. Dlouhodobě se snažíme aktivně ovlivňovat to, aby se mladí lidé zajímali o techniku a technické obory. Vedle naší vlastní střední školy s technickými obory, je to právě soutěž TECHNOwizz. Díky této soutěži umožňujeme mladým lidem, kteří mají zájem o techniku, dotknout se skutečných řešení pro výrobu. To je, jak máme od nich samotných potvrzené, jedinečná příležitost,“ řekl Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech.