„Ajťáci“ z Bíliny vyhráli Tajuplnou cestu a pojedou do Londýna.

Prostřednictvím napínavé počítačové hry si osvojovali všechny klíčové znalosti o světě peněz, když se snažili přežít coby cizinci-brigádníci v Londýně. Bílinský tým „Ajťáci“ nyní čeká skutečná cesta do britské metropole. Do napínavé detektivní hry Tajuplná cesta se v prvním pololetí zapojilo na 5122 teenagerů. Nejlépe se s úkoly popasovala desítka deváťáků z týmu „Ajťáci“ ze ZŠ Lidická v Bílině pod vedením učitelky Jarmily Kabourkové. Soutěž pro jednotlivce ovládl jeden z Ajťáků, Aleš Bařtipán. Stříbrná příčka patří Veronice Veselé z 8. třídy ZŠ Kamenice nad Lipou. Třetí místo pak Janu Urbanovi z 1. ročníku Gymnázia Benešov.

„Tato soutěž je velice přínosná pro žáky a hlavně ve výuce dobře aplikovaná pro podporu strategického a exekutivního myšlení. Jedná se o spojení zábavy a výuky. Určitě ji doporučuji pro školy, které chtějí mít finančně gramotné žáky,“ popisuje Jarmila Kabourková. A dodává, že děti jsou z výhry skutečně nadšené a do Londýna se velice těší. „Jsme moc rádi, že jsme se zúčastnili a určitě se rádi zapojíme do dalšího kola.“

Hru si pedagožka chválila už v průběhu soutěže. „Hodně jsme se pobavili, promyšlená strategie této hry byla opravdu záludná. Žáci hráli i ve svém osobním čase, byli do toho hodně zapáleni. Dokonce i po dokončení hry jsme se domluvili, že hru resetujeme a zkusíme si to zahrát znovu. Donutilo je to opravdu přemýšlet a vytvářet si svoji strategii, aby jim na konci zůstalo co nejvíce peněz. Otázky z finanční gramotnosti byly trochu náročné, neboť jsme všechno neprobírali v učivu, takže doma pomáhali rodiče a ve škole učitel. Hra byla skvělá, zábavná a vzdělávací. Pro děti jedna z nejlepších forem učiva. Jsem moc ráda, že jsem se spolu s dětmi mohla zúčastnit,“ líčila.

Nové kolo soutěže běží v rámci Tajuplné cesty od 3. února. Zapojit se mohou žáci 8. – 9. tříd a studenti 1. – 2. ročníků středních škol a učilišť. Nesoutěžně si však hru může zahrát kdokoliv, a to i opakovaně.

Marta Vokurková