Dům dětí a mládeže Teplice je na nadcházející období připravený. Pro děti připravil několik akcí.

DDM Teplice | Foto: Deník/Petr Málek

Drakiáda 21.10. na letišti "Kudlich", Nová Ves Teplice

Dům dětí a mládeže Teplice organizuje ve spolupráci s Letištěm Teplice tradiční DRAKIÁDU. Bude v sobotu, 21. 10. od 14 hodin. Můžete si přinést vlastního draka a zúčastnit se společné přehlídky v létání draků, nebo se zúčastnit jiných soutěží, které pro vás DDM Teplice připravil. Součástí této akce určené všem zájemcům, bez ohledu na věk, je také prohlídka letadel. Včetně ukázkového letu, který zajistí kolegové z Letiště Teplice.

Podzimní prázdniny i Lampionový průvod s DDM Teplice

Dům dětí a mládeže Teplice, připravil na podzimní prázdniny, tj. 26.- 27. 10., pestrý program. Atraktivní lezecké aktivity na ferratě v Mirkově, i přírodovědný program v DDM nazvaný "Minizoo", jsou již obsazeny. Stále se ale můžete přihlásit na zájezd do Národního muzea v Praze, připravený je na čtvrtek 26. 10., pod názvem "kdo je kdo v živočišné říši", určen dětem od 6 - 15 let. Také je možné se přihlásit na výlet do největšího zábavného parku v Česku, na zájezd do "Májalendu" do Prahy, který je určen pro děti od 6 let, termín je v pátek 27.10. Protože je již pouze pár volných míst, tak s výběrem a přihlášením dětí na podzimní prázdniny s DDM Teplice neotálejte. A pozor, v době podzimních prázdnin se pravidelné kroužky v DDM nekonají.

Další pozvánka DDM Teplice je na první listopadovou sobotu, 4. 11., na oblíbený Lampionový průvod, který bude zahájen v 17 hod. v prostorách šanovského parku u Mušle.

Podrobné informace najdete na www.ddmteplice.cz nebo je možné přijít do DDM Teplice, Masarykova tř. 70., kde vám rádi poradíme. Stále je možné se přihlásit do neobsazených kroužků a je možné využít i finanční podpory celostátní akce "daruj kroužek". Těšíme se na Vás jak na kroužcích, tak na vybraných akcí DDM Teplice.

Kolektiv pracovníků DDM Teplice