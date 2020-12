Tvorba Anety opět vznikala ve spolupráci s klavíristou, spoluautorem i producentem alba Jakubem Zitkem. Písní přispěla i Dorota Barová, když zhudebnila text originálního ústeckého básníka Tomáše Tajchnera. „Jsem šťastná, mohu-li tvořit. Dvě slunce vznikala v našich hlavách, srdcích, myšlenkách i představách. Ve společném prostoru, naplňovali jsme ho dalšími příběhy, chtěly se narodit. Každý má atmosféru. Věřím, že vám budou dobrými společníky,“ říká Aneta. A Jakub Zitko ji tu doplňuje: „Celým albem se jako nit táhne téma dualit symbolizovaných motivem dvou sluncí, která zastupují minulost a budoucnost, vnitřní a vnější svět a také schopnost odvážného rozhodnutí a vstupu z dětství do dospělosti. Dvě slunce jsou jako rodiče, kteří láskyplně dohlížejí na příběh každého z nás.“

Písně alba: Dvě slunce, Bílý Den, Na horách sněží, Marie, Sama, Tělo 2086, Jak krásné je být milován, Závrať, Větrné mlýny, Tam kam, Antonín, Netopýr a Strom. CD Dvě slunce vzniklo ve studiu Anténa a doma. Krom Anety a Jakuba Zitka se zde potkávali zkušení muzikanti z Anetiny kapely. K písni Dvě slunce byl coby host zván kytarista Jiří Šimek. Dechové nástroje a gospelové sbory byly nahrány v legendárním Studiu A Českého rozhlasu ve složení: Miroslav Hloucal – křídlovka, Marcel Bárta – klarinet, Richard Šanda – pozoun, Jiří Tarantík – lesní roh, Petr Kalfus – basklarinet, Maranatha Gospel Choir – dirigent: Kateřina Kvintusová. Mixu a editace se zhostil Petr Kaláb ve studiu BeLoud. Mastering: Ecson Waldes, studio Biotech. Scénáře i režie klipů Dvě slunce a Bílý Den: Zdeněk Suchý. Ke spolupráci volil kameramana Tomáše Krestu i střihače Jakuba Vovse.

„Natočili jsme dva klipy na jednom místě, sledujeme obyčejné denní situace. Místa, ve kterých žijeme, se nemění, jsou to útočiště i úkryty. Ve svém prostoru jsme uvnitř sebe. To, co jsme v něm, jsme snad my. Teď jenom najít odvahu vyjít ven. Aneta v klipech fyzicky není. Jsou tam její slova, hlas a hudba,“ dodává režisér videoklipů Zdeněk Suchý.

V hlavní roli klipu Dvě slunce účinkuje herečka Anna Fialová. V klipu Bílý Den baví herec s nekonečným smyslem pro humor Miloslav Mejzlík.

Následovat Anetu do světa Dvou sluncí mohou její fanoušci, pokud si na www.langerovaaneta.cz objednají nové CD. Dvě slunce vydává Art Shock v distribuci Supraphonu. Album Dvě slunce je na: iTunes, Spotify, Supraphonline a dalších digi službách: https://anetalangerova.lnk.to/DveSlunce

Radek Slunce