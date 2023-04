Velký úspěch měly u 152 návštěvníků a dvanáctičlenné již dříve objednané exkurze z ústecké ZŠ v Neštěmicích aprílové Velikonoce v Informačním centru klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Na děti, co zavítaly s rodiči na prohlídku, totiž čekalo velikonoční tvoření a různé soutěže. Například spočívaly v tom, že se snažily poslepu správně přilepit zajíčkovi ocásek, házely míčky na cíl a případně absolvovaly i slalom mezi permoníky a průlez starou důlní štolou s obarvenými vajíčky na polévkové lžíci. Ta naštěstí byla gumová, takže paní uklízečku žádná práce se stíráním žloutků a bílků nečekala.

Velikonoční akce v Informačním centru klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. | Foto: Ota Schnepp

„Tak vysoká návštěvnost nás potěšila. S dětmi přišli jak zaměstnanci elektrárny, tak i rodiče z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jsme rády, že se nám podařilo připravit celodenní program pro rodiny s dětmi a všichni si užili naši podobu vítání svátků jara,“ uvedla Dana Daňková za tým průvodkyň, které se na místě dětem věnovaly. Jak dodala, na děti čekal suterén plný her a různých soutěží nejen s velikonoční, ale i energetickou tématikou. „Například musely se zavázanýma očima správně přilepit ocásek zajíčkovi, proběhnout mezi permoníky s vajíčkem na lžíci či si vyzkoušely, jak se skáče po energetické panákovi namalovaném trvale na podlaze.“ Hlavně maminky pak pomáhaly ve velikonoční dílničce svým ratolestem s papírovou tvorbou čehokoliv, co ve finále připomínalo krásné zajíčky, malované kraslice, slepičky, kytičky a podobně.

Se Štěpánem a Terezkou přijela do infocentra z Vysoké Pece na Chomutovsku Monika Solarová. „Moc se nám tu líbí, je to moc hezký,“ pokyvoval spokojeně hlavou malý Štěpán, který si vyzkoušel snad vše, co infocentrum k dětským nejen velikonočním hrátkám nabízelo. „A také musíš dodat, že taťka tu pracuje jako operátor bloku, tak jsme se přijeli podívat na jeho elektrárnu,“ doplnila ho maminka Monika. I Tereza spokojeně pokyvovala hlavou, jen místo velikonočního zajíce se snažila podle své plyšové předlohy vytvořit papírovou koalu.

„Děkujeme za krásný den pro děti, Míša a Dora Gondekovi z Liběšic u Žatce“; „Děkujeme za moc příjemné odpoledne, zdravíme z Litvínova“; „Byli jsme velice překvapeni, moc dobře připravená akce. Líbila se nám, včetně bezva filmu 3D. Rodina Hořákových.“ Tolik namátkou zápisy z 1. dubna v „pamětním bloku“ návštěvníků. Bohužel litvínovští pisatelé neuvedli svá jména a rodina Hořákových pro změnu odkud do Informačního centra klasické energetiky v Elektrárně Ledvice přijela.

„I tak si těchto zápisů velmi ceníme. Jsou důkazem, že tematické akce v našem ledvickém infocentru mají u veřejnosti úspěch. Ať už to byly vánoční trhy chráněných dílen z okolí, halloweenské tvoření pro děti nebo nedávné večerní prohlídky na rozhlednu, které tuto zimu absolvovalo 631 osob. Tentokrát jsme k nám pozvaly rodiny s dětmi, aby u nás oslavily blížící se velikonoční svátky, a jak je vidět, opět jsme se jejich zájmem a pochvalnými slovy trefili do černého,“ poznamenala Kateřina Bartůšková, vedoucí Informačních center Skupiny ČEZ.

Zaznamenal Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy