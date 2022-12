Za roky spolupráce již sklárna věnovala Arkadii, která provozuje i vlastní základní školu, téměř 1,2 milionu korun. „Arkadie je pro nás symbol dlouhodobé nezištné pomoci lidem, kteří to opravdu potřebují. I proto jsme jejím dlouhodobým partnerem a všemožně se jí snažíme podporovat. Po dvou covidových letech jsme konečně mohli dar předat osobně. Věříme, že pomůžeme Arkadii být dál důležitým subjektem v péči pro lidi se zdravotním znevýhodněním,“ řekl manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal. Podle ředitelky Arkadie Lenky Machaloušové jsou tyto dary pro Arkadii důležité.

„Organizace je za ně schopna pořídit chráněné dílny, vybavit něco do sociálních služeb nebo zorganizovat volnočasovou akci,“ sdělila ředitelka. Teplickou Arkadii podporuje AGC Flat Glass Czech řadu let. Pravidelně před Vánoci věnuje finanční příspěvek na její činnost. Arkadie v Teplicích funguje již 31 let. Vedle základní a praktické školy provozuje také chráněné dílny a poskytuje další sociální služby dětem i dospělým se zdravotním postižením. Arkadie zaměstnává přes 150 osob, z toho zhruba dvě třetiny jsou se zdravotním postižením. Dalších 25 zaměstnanců pracuje v Základní a Praktické škole Arkadie.

Martin Jonáš