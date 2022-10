Brány postaveny, stany s odměnami, zákoutím pro autogramiádu Nikolety Jíchové i jednotlivá stanoviště se tu objevila rychlostí mrknutí oka. Realizační tým předvedl opravdu dokonalou souhru. Jediným zádrhelem bylo počasí – noční déšť a stále přetrvávající slabý déšť nám ubíral na úsměvu. Ale zástupci ČAS v čele s Ditou Franklovou a fotografkou Soňou hýřil optimismem. A opravdu! Přivolali sluníčko. To bylo již v době, kdy jsem se na stadionu objevila již s naší školkovou drobotinou. Byli jsme zde nejmladší – dětičky tříleté. Trochu jsme měly s kolegyní obavy, jak to vše děti zvládnou. Ale zvládly a to hlavně díky dobré organizaci, úsměvům a díky úžasnému uvítání a atmosféře, která na stadionu panovala. Děti si užily hod oštěpem, hod kometkou, slalomový i překážkový běh a také skoky stranou a do dálky. Děti to bavilo. Mělo to spád. A opravdu, upřímně – oproti jiným akcím vše děti zaujalo tak, že se nám nerozutekly.

FOTO: Obchodní akademie Teplice slaví 100 let. Škola přivítá bývalé studenty

Takže klobouk dolů! Děkujeme za úžasnou příležitost a zážitek. Děti ještě odpoledne, když ukazovaly rodičům boxík, dárečky, které dostaly, a předváděly, co vše dělaly, zářily jak sluníčko. A to je asi to nejlepší hodnocení a zpětná vazba. Děti si to opravdu užily. Za nás za učitelky - krásná pohodová akce i pro ty nejmenší. A z pozice trenérů a členů AK Slovan Duchcov? Pomocníci – dobrovolníci byli nadšení z celého průběhu akce. Vneslo to do jejich působení v AK Slovan Duchcov jiný rozměr. Nebyli „jen“ atleti, ale i ti, kteří aktivně vedou druhé, menší, možná nové atletické naděje. Opravdu se jim to líbilo. A na závěr zhodnocení z pohledu trenérů? Jednoznačně tleskáme a jsme moc rádi, že si ČAS vybral právě nás. Děkujeme a těšíme se na další úžasnou spolupráci.

Za AK Slovan Duchcov, MŠ Velká okružní Duchcov Mgr. Martina Nosová

Městská policie Krupka oslavila 30 let. Strážníci dostali ocenění