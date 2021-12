FOTO: Autobusové nádraží v Teplicích chátrá už přes 30 let. Co s ním bude?

/ANKETA/ Podívejte se, jak umírá. Teplické autobusové nádraží chátrá. Přitom to bylo funkční nádraží, se vším všudy. Přes 30 let nezměnilo vzhled. Tedy k lepšímu. Soukromý prostor rok co rok více pustne.

Bývalé autobusové nádraží v Teplicích. | Foto: Martin Mudroch