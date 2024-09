The Most CLASSIC 2024: Automobilový festival, kde krása nabírá rychlost

Milovníci klasických automobilů nenechte ujít The Most CLASSIC 2024, který se uskuteční 28. září na Autodromu Most. Tento festival není jen obyčejnou výstavou veteránů – je to jedinečná událost, kde majitelé vozů mohou vyrazit na trať. A nejlepší na tom všem? Vstup pro diváky je zdarma!

Martin Mudroch