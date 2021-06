Sraz byl na Tyršáku po čtvrté hodině a už od vstupních vrat bylo vidět, že dneska to bude jinak. Na plotě kolem hlavního tréninkového hřiště se třepotaly ve větru pestrobarevné fáborky a mezi prkny na sedačkách v ochozech byly v řadě vyskládány lesklé nafukovací balónky. Po úvodní opravdu krátké rozcvičce následovalo plnění sportovně-dovednostních úkolů kolem hřiště. Všechna stanoviště měla prověřit zdatnost svěřenců netradičním způsobem.

Házelo se vším možným - volejbalovým balónem přes síť, míčkem se suchým zipem na terč, tenisovým míčkem přes plot, elektrickými šipkami do terče, šiškami do kmene stromu nebo kamínky do připraveného kruhu. Ale to nebylo vše! Pro získání opravdu všech razítek na stanovištích musely děti skákat v pytli, udělat trakař, skákat přes překážky nebo projít slalomovou dráhu, splnit 15 dřepů, ale i velmi neoblíbené kliky. Kdo měl splněno, tedy sesbírána veškerá razítka, mohl si vyzvednout sladkou odměnu v podobě sáčku ovocných bonbónů. V další části programu se děti rozdělily do trojic, hrál se totiž lentilkový šnek. Že ho neznáte? jedná se o obdobu klasického "Člobrda"- jenže nejde ani o to, kdo je rychleji v cíli, ale kdo cestou sní nejvíce lentilek.

Kdo měl sezobané všechny lentilky, mohl si nechat v mezičase udělat třpytkové tetování nebo si nechat namalovat veselý obrázek na obličej. Poslední část patřila zábavné hře BINGO, ale přizpůsobená i těm nejmenším dětem, takže v obrázkové formě. Každé dítě mělo svou herní kartu. Z duhového klobouku se losoval obrázek za obrázkem - kdo měl obrázek na kartičce, mohl si ho fixou škrtnout. Vítěz se poznal tak, že měl vyškrtané všechny obrázky a hlasitě nahlas zakřičel "BINGO!" Každý, kdo se zúčastnil, mohl si na konci vybrat z obří kouzelné krabice i nějakou věcnou cenu v podobě letadýlka, balónku, zápisníčku, lahvinky na pití apod. No a co vykouzlilo ten největší úsměv na tváři každého odcházejícího dítka? Samozřejmě nafukovací balónek! Ten nezklame Nikdy! Pokud okolnosti dovolí, tak dětský den si volejbalová školička užije i příští rok.

Pavla Aubrechtova