Tento ročník bude pomáhat 40leté Ivě, která se i navzdory tomu, že ji nemoc velmi omezuje prakticky ve všech oblastech života, snaží být co nejvíce soběstačná. V tom jí může velice pomáhat domácnost ovládaná hlasem. Otevřít si okno nebo odemknout dveře je pro ni nyní nemožné, s naší pomocí by to ale opět mohla zvládnout. Při Běhu s čelovkou nejde o rychlost. Na trasu dlouhou 5 km nebo 600 m může vyrazit opravdu každý. V cíli nebudou čekat stupně vítězů, ale hřejivý pocit u srdce a vděčný úsměv obdarovaných. Součástí akce bude také pestrý doprovodný program, bohatá dobročinná tombola, nápojové občerstvení a malý dárek pro každého startujícího. Program začne v 16.30 a start závodu bude v 18 hodin. Organizátoři moc děkují Skupině ČEZ, městu Teplice, FK Teplice a dalším sponzorům, bez jejichž podpory by nebylo možné akci uskutečnit.