Květnový pokus o vzkříšení tradice Bílinské volejbalové ligy (BVL) v podobě jednodenního turnaje byl díky vládním opatřením souvisejících s COVID-19 neúspěšný.

Bílinská volejbalová liga letos ožije! | Foto: Archiv

Hlavní otázkou bylo, jestli posečkat do dalšího května nebo využít nějaký další termín. I díky hlasování volejbalových fanoušků byl zvolen datum náhradní a to ještě letos - 5. září. Turnaj je určen především amatérské volejbalové veřejnosti nejen z Bíliny. Koná se v krásném prostředí Tyršovy zahrady v Bílině a v případě nepříznivého počasí v blízké hale. Teamy je možné přihlašovat do konce letních prázdnin. Skutečným unikátem BVL jsou píšťalky z 3D tiskárny v limitované edici právě pro potřeby turnaje. Srdečně zváni jsou kromě hráčů i fanoušci. Veškeré aktuální informace o turnaji jsou dostupné na webu nebo fb fan page https://bvl9.webnode.cz/ https://www.facebook.com/BilinskaVolejbalovaLiga/