Sezónu 2021/2022 zahájil PRO-AKTIV Bílina ve dvou věkových kategoriích, a to Ústecký přebor starších žáku a Ústecký přebor mladších žáků 3+1. Krajského přeboru mladších žáků se účastnilo celkem 10 týmů včetně bílinského. Vedle PRO-AKTIVU to byl 2x Bivoj Litvínov, FD Teplice, Vipers Most, 2x Florbal Chomutov, FBC Děčín, Roudnice a ASK Lovosice. Na začátku této soutěže jsme věřili, že skončíme aspoň mezi TOP 3 týmy. V průběhu sezóny postupoval náš tým tabulkou směrem nahoru. Po polovině sezóny byl PRO-AKTIV na 3. místě. Ke konci sezóny hráči kráčeli od vítězství k vítězství a soutěž zakončili s přehledem na 1. místem v tabulce.