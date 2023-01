Bílinský spisovatel Matějovský vydal další knihu. Je plná dobrodružství

Bílinský spisovatel Bohumil Matějovský vydal další knihu. Jmenuje se Štafeta zvířátek aneb předej to dál a zavede vás do světa plného dobrodružství a přátelství. Co všechno musí podstoupit zvířátka, aby dopravila z pobřeží jižní Austrálie drobný vzácný předmět malému českému chlapci?

Spisovatel Bohumil Matějovský z Bíliny. | Foto: Archiv

Jejich cesta povede po zemi, přes vodu i vzduchem. Během této dobrodružné štafety zažijí mnohá nebezpečí, ale poznají i cenu opravdového přátelství. Podaří se jim splnit úkol? Tento něžný i citlivě poučný příběh o svérázných zvířátkách je určen pro děti od 6 do 10 let, ale ocení jej jak mladší posluchači, tak i starší čtenáři. Knihu ilustrovala Ekaterina Negovorina, koupit ji můžete za 289 korun na www.nakladatelstvipampeliskov.cz. (lk)