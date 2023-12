Bleší trh a SWAP hraček v Prádelně 1330 v Teplicích

Čtenář reportér

O první adventní neděli 3. prosince proběhne od 10 do 16 hodin bleší trh a SWAP hraček. Vynasnažíme se, abychom pro vás v ulici J. V. Sládka 1330 vykouzlili zpomalenou vánoční atmosféru. Poprvé se bleší trh odehraje přímo v útrobách průmyslové haly, která dříve sloužila jako prádelna. Bleší trhy v Prádelně nejsou jenom o levném nákupu, je to hlavně snaha dostávat téma udržitelnosti do povědomí veřejnosti.

Pozvánka na bleší trh. | Foto: Se svolením Evy Kreps

Udržitelnost je totiž něco, co se stále učíme a vnímáme ji jako základ všeho, co nás obklopuje. Moc fandíme projektům, které se zabývají recyklací, udržitelností, vintage, slow módou apod. Pokud máte pocit, že nesmíte v programu chybět, spojte se s námi. Na bleším trhu si svůj prodejní prostor může pronajmout úplně každý, a tak poslat dál kousky ze svých šatníků, potřeby do domácnosti nebo dekorace – vše, co ještě může posloužit a udělat radost někomu jinému. Nedílnou součástí bleších trhů je SWAP hraček, který cílí na ty nejmenší návštěvníky. Ideálně, když váš malý doprovod vytipuje hračku, se kterou si již doma nehraje a na SWAPU ji vymění za jinou, která mu přinese novou radost. Využijte příležitost své děti naučit, že radost nemusí pocházet pouze z věcí které pořídíte v obchodě. Akci pro vás pořádá organizátor TrhniSi. Pro bližší informace sleduje jeho stejnojmenný facebookový profil (TrhniSi). Napsala Eva Kreps