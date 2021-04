1. Probouzející se rostliny

Jaro je neodmyslitelně spjato s probouzející se přírodou. První svěže zelené lístky, první květy spojené s bzučícími čmeláky či včelami a poskakující ptáci po větvích stromů hledající nejvhodnější materiál na stavbu hnízda – stačí se jen zastavit a pozorovat dění kolem sebe.

Kde? Celý venkovní areál botanické zahrady

2. Adaptace rostlin neboli přizpůsobení

Počasí nelze poručit. Ani my jsme nemohli na den otevření venkovní expozice objednat jarní slunečné počasí s příjemnou teplotou. Předpověď počasí hlásí v úterý 13. 4. maximální teploty okolo 8 °C a výhled na další dny není nijak optimistický (namátkou středa 5 °C, čtvrtek 4 °C). Některé rostliny jsou však nízkým teplotám a nepřízni počasí přizpůsobeny – třeba takové horské rostliny neboli skalničky. Ty často vytvářejí souvislé polštáře, které mnohem lépe zadržují teplo a citlivé části jsou lépe chráněny před mrazem. Nebo si vzpomeňte na takové chundelaté koniklece! Pokryv chlupů (odborně trichomů) má za úkol chránit rostlinu před nepřízní počasí. Při chladném a deštivém počasí se zavírají květy, aby tak uchránily cenný pyl vytvořený pro opylovače, který se spíše objeví za hezkého počasí, než za deště a chladu. Nejrůznější adaptace (neboli přizpůsobení) lze najít v celé botanické zahradě u spousty rostlin.

Kde? Centrální skalka a val lemující skleník

3. Cibuloviny

Jaro je synonymem pro cibuloviny a další hlíznaté rostliny. Sněženky, bledule a talovíny si svojí slávu již odbyly. Ale přicházejí ladoňky, kosatce, hyacinty, narcisy a tulipány, které postupně začnou rozkvétat a zdobit naší botanickou zahradu.

Kde? Celý venkovní areál botanické zahrady

4. Tulipány

Když správce botanické zahrady v Leidenu Carol Clusius přivezl několik cibulek tulipánů do Nizozemska, nemohl tušit jaké zájem vzbudí jejich pěstování. Některé kultivary již kvetou, jiné se na ně teprve chystají. V botanické zahradě si můžete prohlédnout přes stovku různých kultivarů. O hlavní sezóně kvetení vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Kde? Naproti pergole, v expozici označené Jižní Afrika – fynbos

5. Jarní rostliny

Nejsou to jenom cibuloviny, které hrají na jaře prim, ale jsou to i další rostliny. V hajních partiích kvetou prvosenky či čemeřice, které využívají toho, že stromy ještě nemají listy a do bylinného patra může pronikat světlo, na němž jsou rostliny existenčně závislé. A samozřejmě to nejsou jenom hajní rostlin – ale i keře a stromy.

Kde? Celý venkovní areál botanické zahrady

6. Objevit kouzlo dřevin

Už jste si někdy šáhli na borku sekvojovce obrovského? Viděli jste někdy korkové lišty na větvích u ambroně západní? A co strom, ze kterého se získává kanadský balzám? Přijďte do botanické zahrady propadnout kouzlu dřevin, které umí překvapit.

Kde? Celý venkovní areál botanické zahrady – zejména arboretum

7. Umělecký zážitek

Chtěli byste vidět sochu s názvem Ruka pouště, ale do Chile se kvůli současné situaci nedostanete? Věděli jste, že Olmékové a jejich kultura se poprvé objevili v Mexiku okolo roku 1200 př. n. l.? Do botanické zahrady nemusíte jenom za rostlinami, na své si přijdou i milovníci umění. Avšak více vám neprozradíme – pozorně se koukejte kolem sebe a třeba objevíte skrytého aligátora.

Kde? Celý venkovní areál botanické zahrady

8. Být pozorovatelem

Fenologie je nauka o časovém průběhu základních životních projevů. Staňte se badatelem v botanické zahradě a pozorujte. Vyberte si svoji oblíbenou rostlinu a sledujte, kdy začala vytvářet listy, kvést a plodit. Příští rok ji přijďte pozorovat znovu. Kvete stejně, dříve nebo později? Toť otázka…

Kde? Celý venkovní areál botanické zahrady

9. Součást výletu

Ze zámecké zahrady přes Janáčkovy sady do botanické zahrady si prohlédnout aktuálně kvetoucí rostliny a pokračovat na Doubravku to zkontrolovat z nadhledu. Pobyt na čerstvém vzduchu je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat.

Kde? Celý venkovní areál botanické zahrady

10. Načerpat sílu

Vezměte si svoji oblíbenou knížku (třeba o rostlinách nebo o výpravách do celého světa) a za slunečného počasí vyrazte do botanické. Posaďte se na lavičku, relaxujte a užijte si krásný den.

Kde? Lavičky ve venkovním areálu botanické zahrady

Petr Šíla, ředitel Botanické zahrady Teplice