Na jezeře Barbora v Oldřichově u Duchcova je led. Lidé vytáhli brusle ze sklepů a vyrazili sportovat.

Barbora v Oldřichově pod ledem. | Foto: Deník / Málek Petr

Provozovatel kempu a hlavní pláže na Barboře Pavel Tetřev upozorňuje, že bezpečné je bruslit jen u břehu, kde je silný led, a nabádá otužilce, aby označovali vysekané díry. „Prosím všechny otužilce na Barboře, aby výrazným způsobem vyznačili vysekané otvory do ledu, kde se otužuji, aby nenastal problém a nějaký bruslař se do nich nepropadl. Bylo by dobré mít jedno společné místo k otužování pro všechny. Ale hlavně ho označit ! Nejlépe reflexní barvou,“ řekl Tetřev a dodal: „Nad největší hloubkou na Barboře je nejtenčí led a nikomu nedoporučuji přes toto místo jezdit. Nejbezpečnější je jezdit podél břehu a to hlavně s dětmi.“