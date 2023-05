Pestrý program pro různé věkové kategorie od dětí po seniory nabídne nejen v lázeňském areálu bílinské Kyselky Májový jarmark. Koná se v sobotu 6. května.

Něžná noc. | Foto: Zdroj: Něžná noc

Jarmark začne v Letním amfiteátru ve 13.30 koncertem pop hiphopera Lipa z Liberce neboli Jonáše Červinky, který nedávno vydal u Universal Music zbrusu nové album. Poté bude od 15.15 na programu Tereza Mašková, nato se představí v 17.00 Janek Ledecký, ve finále od 20.35 pobaví pražská rocková parta Support Lesbiens.

Scéna Palouček bude hostit od 10.00 do 18.00 různésportovní organizace, Altánek ožije aktivitami historického spolku pořádajícího města Bílina. A pořadatelé slibují mnoho stánků.

Lesní kavárna: 14.00 Kvinta, 15.30 Křup Křup, 17.00 Trilobit Rock a jasné finále 18.30 Něžná noc, kapela která na 100% stojí k vidění i slyšení. Kapela, ve které se potkali čtyři zajímaví hudebníci, respektive dost zajímavá muzikantka Blanka Šrůmová (známe z legendární pražské Tiché dohody) a Jan Sahara Hedl (působil v kapelách s Bárou Basikovou, v partě Precedens i v pár dalších.

Stěžejním albem dua „Něžná noc“ je nahrávka „Neměj strach“, které s vytříbeností, citem pro věc a nosem na kvalitní muziku vydalo pražské nakladatelství zdravotnické literatury Galén z března až dubna 2016. Krásná milostná hudební literatura, za kterou dám ruku do ohně, přitom i dvě předchozí sólová alba Saharova j e také krása. Doporučuji tedy i jeho CD „Matka Zebra“ (EMI 1994) a Matka Zebra (Sony Bonton, 2001).

Informace o albu „Něžná noc“.Uskupení kolem zpěvačky Blanky Šrůmové a zpěváka i autora Jana Sahary Hedla na své první desce představují současný původní repertoár skupiny, který hudební publicisté označují obvykle jako příjemně potemnělý pop rock…. Album natočil Petr Kocfelda a výtvarného zpracování obalu se ujali Karel Haloun, Luděk Kubík a fotograf Jiří Turek. Každopádně dnes už nejen duo Něžná noc je radost, lze ji doporučit, užít si ji na koncertě i v intimitě vlastního obýváku… a ovšem i živě pod Bořněm v Bílině. To vám bude oslava, město i lidi, co se přijdou podívat, si to zaslouží. A věřte, neboť i já věřím, i sami muzikanti, On, Ona a spol. Ssama Blanka slíbila, že s sebou do Bíliny přiveze i jejich alba, které ještě nemám a těším se na ně. Vlastně mi dost doma chybí. Tak fajn zábavu i vám pod Bořněm.

Autor: Radek Strnad