A co všechno jste v akci viděli? Hodiny češtiny se všemi zájmeny, počítání v matematice, v akci klávesnice na informatice, oprášili jste si s námi fyzikální i chemické zákony, výtvarně jsme se činili na hodinách výtvarky i pracovek, zapěli jsme na veselou notečku, nakoukli jste do dějepisu i zeměpisu, několikrát jste se potkali s cizími jazyky. Ve vestibulu školy jsme přichystali podzimní občerstvení, které napekly zaměstnankyně školní jídelny, a utrácet jste mohli za podzimní výzdobu vyrobenou v chráněných dílnách teplické Arkádie, nebo finančně podpořit fond Sidus zakoupením záložek do knížek a klíčenek. „Jsme rádi, že jste dopoledne strávili s námi a že jsme vám mohli ukázat, co jsme se od září naučili, jak pěkným a funkčním zázemím škola disponuje, jak se nám společně bezvadně v naší škole žije,“ sdělila ředitelka školy Milena Hodková. Děkujeme za přípravu a organizaci říjnového dne otevřených dveří všem žákům a zaměstnancům, rodičům a přátelům školy. A kdo zaváhal a nepřišel, může to zkusit opět v prosinci.