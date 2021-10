V sobotu 11. září 2021, byl Tyršák odemčen volejbalovým příznivcům už časného rána. Bylo třeba nachystat pípu pro pivo i švestkovou limonádu, vyvěsit bannery, napnout sítě, vyvěsit rozpis zápasů, ohřát gulášovou polévku, připravit párky, a nakrájet slaný štrúdl, který peče Pája Aubrechtová dlouho do noci a je to pochoutka, na kterou se všichni těší.

BVL 2021 zná svého vítěze. | Foto: Pavla Aubrechtová

Úsměvy příchozích začaly po osmé hodině střídat obavy o počasí, ale radary na serverech s předpověďmi se tentokrát nespletly. Kolem půl deváté se spustil vytrvalý intenzivní déšť, díky kterému se staly oba kurty prakticky nehratelné. Hlavní organizátorky to však nevzdaly a po krátké úvodní řeči byla BVL rozehrána premiérově v hale, jiná možnost nebyla. Když déšť kolem desáté ustal. Hráči, především ti domácí, se ujaly veškerého volného náčiní a započaly se vysušovací práce. Rozcvička to byla kvalitní, především návoz antuky nebo vymetání vody z umělého povrchu. Společnými silami se zadařilo a tak mohly začít zápasy i venku. A boj o putovní pohár v podobě velké píšťalky z 3D tiskárny zuřil na všech frontách. A to doslova, protože manšafty (kromě domácího WC SRPŠ) se sjely z Teplic, Mostu, Ústí nad Labem, ale i Prahy a Karlových Varů. Ačkoli si dle propozic měli hráči pískat sami, tak prázdnému empajru neodolal Petr Stolař ani Bohumír Mráz. Hrálo se podle rozlosování ve dvou skupinách. Z každé skupiny postoupily první dva teamy do semifinále, kde se střetly křížem. Ve skupinách se hrálo na dva sety do 25 bodů s tím, že dvoubodový rozdíl nebyl třeba.