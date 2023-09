Mezi přihlášené manšafty dávno nepatří jen volejbalisté z Bíliny a okolí. Modrá vrata Tyršovy zahrady se letos otevřela pro hráče z Mostu, Teplic, Ústí, ale i Prahy a okolí. Ano, až takovým lákadlem BVL je. Turnaj se koná pod záštitou starostky města Bílina.

Vítězný team Kachní vemena z ryby. | Foto: Se svolením Pavly Aubrechtové

I přes lukrativní datum 9. září se přihlásilo do obnovené BVL sedm teamů, což v kombinaci s bezvadným počasím umožnilo pořadatelům sehrát systém ligový, co možná nejspravedlivější.Tedy každý s každým. Dny se ale už citelně zkracují, takže se hrálo jen na dva hrané sety. Za stavu 2:0 připisoval rozhodčí vítězi do tabulky 3 body. Při plichtě pak každý team po bodu. Případné shody měl pak zajistit ještě počet míčů.

Stalo se milou tradicí, že každý ročník má pořadatelský team nějakou drobnost, která je pro potěšení hráčů. V sobotu to byly pro všechny "na bedně" originální keramické medaile vytvořené přímo Pájou Aubrechtovou. No a pro všechny ty, kterým se herně dařilo o trochu méně to bylo ledové kafíčko servírovaném v epesním keramickém hrnečku.

V kuchyni nechyběl tradiční slaný štrudl, který pekla letos Pája Aubrechtová až ráno, aby byl skutečně fresh. Hráči si pochutnali na gulášové polévce nebo plněných bramborových či ovocných knedlících.

A jaké tedy bylo konečné pořadí?

Team Zmaštěňátka přijel z největší dálky. Jeho členové jsou úřadujícími mistry Evropy ve volejbale statistiků v kategorii B. Mimochodem kdo z Vás věděl, že zaměstnanci statistických úřadů mají vlastní Mistrovství Evropy a dokonce ve dvou úrovních? I přes velikou snahu vedoucího uskupení Vladimíra Cáby se jim nepodařilo urvat ani set a tak jim patřilo krásné poslední místo. Domácímu WC SRPŠ to šlo o poznání lépe. Je to team, který hraje BVL jako jediný od samého počátku a ačkoli se snaží do svých řad zapojit mladší generaci, stále hrají pod vedením Tomáše Vraje jako parta a mají ve svém středu jako aktivní hráče i důchodce, kteří se toho stále nebojí. Být šestý není žádná ostuda!

Jiřina Kubalová přihlásila svůj tradiční team Středověk Mix a ti byli těsně pátí. Velikou radost měli Kaliči. Tepličtí letos konečně dosáhli na čtvrtý flek a odměnou jim byly dva pytle brambor.

Team Kozel Péti Lagnera letos skončil až třetí a to díky složení teamu AVA. Míša Pialková sestavovala na obnovenou BVL vždy družstvo stylem "máte štěstí, že jdu zrovna kolem". Letos se jí ale podařilo ukecat i Asiaty, se kterými v Praze trénuje, aby ji podpořili i u nás na drsném severu. A těm se dařilo v útoku tak, že při zápasu s teamem "Kachní vemena z ryby", se chvilkami mohlo zdát, že to bude právě team AVA, kdo letos vyhraje.

I love BVL.Zdroj: Se svolením Pavly AubrechtovéVemena si však podržela svou neochvějnou pozici a na putovní pohár velké 3D píšťalky připnula i letos svou cedulku. My je však máme rádi i tak - pomalu, ale jistě se stávají legendou obnovené BVL. Něco jako Karel Gott v anketě Zlatý slavík. Vyhrají 7. 9. 2024? Nechme se překvapit…

A co říci závěrem? Že to byl zase jeden z těch vyvedených dnů, kdy se všechno vydařilo, ať už to byla teplota piva, radost ze hry nebo načasování, že se stihlo dohrát těsně před setměním.

To, že vše do sebe zapadá, je zásluha organizačního teamu: Pavla Aubrechtová, Eva Juščáková, Zuzana Prejzová, Petr Aubrecht a Nikola Ferstel. Velmi děkujeme za finanční podporu partnerům.

(PaA)