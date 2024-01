Canisterapie v Seniorcentru Pohoda, pro pejsky mazlení

Čtenář reportér

Do našeho seniorcentra dochází holčička border kolie Panda jako hlavní psí terapeut. Její dva další pomocníci jsou irská setřice Maybe a zlatá retrivřice Sofii. Jejich velkou radostí je, když si můžu dojít pro pohlazení a potěšit klienty. Lidé tomu říkají canisterapie, ale pro pejsky je to mazlení.

Canisterapie Seniorcentrum Pohoda | Foto: Se souhlasem Jaroslavy Čulíkové

Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu. U nás provádíme dva druhy canisterapie: 1. INDIVIDUÁLNÍ CANISTERAPIE – Individuální canisterapie je především vhodná pro uživatele, kteří jsou již zcela upoutáni na lůžko. Pes je schopný vyskočit si k nim na postel, přilehnout k uživatelovi a ten si ho tak může hladit, nebo jen cítit jeho přítomnost. 2. SKUPINOVÁ CANISTERAPIE - klienti mají možnost si pejska hladit, krmit, vyčesávat, dávat ji povely apod. Za pěkného počasí probíhá skupinová canisterapie venku na zahradě našeho domova. V zimním období a za ošklivého počasí se terapie uskutečňuje v jídelně. Autor článku : Jaroslava Čulíková Dis, sociální pracovnice