Matka se snažila dorozumívat, ale synové Andrej 11 let a Vasil 10 let nerozuměli a oba byli zaskočeni celou situací. Nakonec pár her,fotbalový míč a batohy na záda jim udělaly radost. Ještě před odchodem se matka snažila vysvětlit, že by kluci rádi chodili do výtvarného kroužku malovat. Ředitelka ZUŠ Duchcov Šárka Gauseová svolila s přihlášením a tak jsem je přivedla do ZUŠKY k Petře Wolfové. Vasil se nakonec zalekl,že to nezvládne, jen Andrej zůstal a udělal dobře. Už za 14 dní se jeho výkres objevil na výstavě prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ Duchcov v Poppelově muzeu.