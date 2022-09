Celníci běhali kolem Doubravky. V mužích vyhrál Angličan a v ženách Belgičanka

​Stovka celníků z různých koutů České republiky i Evropy přijela o víkendu poměřit do Teplic své síly ve třech běžeckých disciplínách. Celní úřad pro Ústecký kraj pořádal pod hradem Doubravka 38. ročník Mistrovství Celní správy ČR v bězích. Běžecké přebory českých celníků jsou od roku 2001 pravidelně zařazovány do kalendáře Evropské celní sportovní asociace (ECSA), která letos slaví 30 let od svého vzniku, a tak se závody mohly opět pyšnit bohatou mezinárodní účastí. Do teplického hotelu Panorama dorazilo kromě zástupců krajských celních úřadů reprezentujících českou celní správu rekordních 64 zahraničních účastníků z 11 evropských zemí (Anglie, Irska, Belgie, Nizozemí, Dánska, Norska, Finska, Švédska, Německa, Itálie a Slovenska).

Stovka celníků z různých koutů České republiky i Evropy přijela o víkendu poměřit do Teplic své síly ve třech běžeckých disciplínách. | Foto: Celní úřad pro Ústecký kraj

Ještě v pátek podvečer se na start celnické míle postavilo 69 běžců a běžkyň. Trať dlouhou 1 600 metrů zdolal nejrychleji Andrew Connick z Irska v čase 05:30 před Jaroslavem Šmídem z Generálního ředitelství cel (05:33), třetí skončil další Ir David Walsh (05:40). V ženské kategorii obsadily první tři příčky zahraniční účastnice Johanna Halonen z Finska s časem 07:02, Lorraine Doyle z Irska (07:28) a Nicole Colombek z Německa (07:52). Těsně pod stupni vítězů skončily Eliška Razáková (08:03) a Michaela Neuvirtová (08:05) reprezentující českou celní správu. Na start sobotního hlavního závodu „Krušnohorská desítka" se postavilo 77 běžců, mezi nimi i 29 odvážných žen. Pořadí na prvních třech místech kopírovalo páteční celnickou míli. Tedy Andrew Connick, který náročnou 10 km trať kolem hradu Doubravka proletěl v čase 37:08. Další příčky obsadili Jaroslav Šmíd (37:42) a David Walsh (37:58). První ženou, která proběhla cílem byla Johanna Halonen s časem 47:45. Druhá skončila Lorraine Doyle (50:06), třetí doběhla Florine Campo (52:44), reprezentující belgickou celní správu . I závěrečný Vyřazovací závod měl své vítěze. V kategorii mužů zvítězil Angličan Joe Appieh a v ženách Belgičanka Florine Campo . Běžci, kteří se umístili na stupních vítězů, si při slavnostním ceremoniálu, převzali z rukou zástupce generálního ředitele celní správy plk. Davida Chovance a ředitele pořádajícího celního úřadu plk. Jiřího Marbacha, ceny, diplomy a putovní poháry. Jiří Nejedlý, Celní úřad pro Ústecký kraj