Každoročně vedení závodu KnaufInsulation (KI) v Krupce oceňuje svého dodavatele roku, který na základě hodnotících kritérií B2B vztahů dodal největší porci „partnerství“.

Cena byla vyrobena lidmi z chráněné dílny Arkadie. | Foto: KnaufInsulation

„Partnerství vzniká v čase. Nelze ho vytvořit rozhodnutím managementu. Je to o nastavení mysli, o empatickém vztahu vůči svému zákazníkovi, o schopnosti se vcítit do jeho potřeb a předvídat jeho budoucí potřeby. O schopnosti pružné reakce na potřeby zákazníka, kterému jede jeho výrobní linka 24h denně a 7 dní v týdnu. Dodavatel se integruje do firemní kultury svého zákazníka. Hraje stejnou hru a vyznává stejné hodnoty. Nejvíce toho partnerství jsme našli v roce 2020 u parťáka, co se jmenuje BTN Czech a s. a dlouhodobě v našem závodě poskytuje úklidové služby,“ řekl ředitel KI Jan Brázda.