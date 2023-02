Můj andělský mazlíček. Ukázka ze soutěže Namaluj svého anděla.Zdroj: Se souhlasem Pavlíny MaškovéZvláštní cena poroty se v letošním ročníku udělovala čtyřikrát, jedna z cen zůstane zde v Teplicích a obdrží ji třída Berušek z Mateřské školy Na spojce. Další tři ceny poputují do Libouchce, Štětí a České kamenice. V hodnotící komisi zasedly Kateřina Barabášová z Výtvarné dílny Teplice, Jitka Neühoferová z teplického domu kultury a ilustrátorka Lucie Mouchová. Partnerem soutěže je již dlouhodobě Jaroslav Tůma, díky kterému výherci získají kvalitní výtvarné potřeby ze Simply-T.

Každý rok jsme mile překvapeni z účasti, které se tato výtvarná soutěž těší. V uplynulých letech vzrostl počet příchozích výtvarných děl o několik stovek kusů. Děti, které se do soutěže zapojují projevují ve svých dílech neskutečnou kreativitu nejen v nápadech, ale také v jejich provedení.

Salesiánské středisko působí v Teplicích více jak 30 let. Salesiáni provozují ve městě dvě volnočasová střediska pro děti a mládež, ve kterých nabízí zájmové kroužky i doučování a realizují pobytové tábory a akce. Nabízí také pomoc rodinám s dětmi v rámci sociálně aktivizačních služeb Podaná ruka a několik posledních let se věnují preventivním programům na základních školách, které zajišťuje tým zkušených lektorů ve službě Animo. V současné době se tepličtí salesiáni pustili do rekonstrukce bývalých jeslí v Hlávkově ulici, kterou by v roce 2024 měli otevřít jako nové multifunkční středisko, již teď známé jako Živý dům, ve kterém budou nabízet své služby nejen dětem a mládeži, ale také školám, rodinám a veřejnosti.

Více informací o činnosti salesiánů v Teplicích se nachází na www.salesianiteplice.cz.

Sepsala: Pavlína Mašková