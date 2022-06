Český porcelán, a. s., byl dlouhodobě spojován hlavně s podnikatelem Vladimírem Feixem, který firmu řídil několik dekád a loni zemřel v nedožitých 89 letech.

Společnost Český porcelán se sídlem v Dubí patří mezi nejznámější porcelánky u nás. Tradice zdejší výroby sahá až do roku 1885. Typickým výrobkem podniku je tzv. cibulák. Dubí patří do čtveřice míst na světě, kde se v současnosti porcelán s tzv. cibulovým dekorem vyrábí. Odtud se vyváží až do Jižní Koreje nebo například Japonska.

Lenka Davidová