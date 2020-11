Už tenkrát jsem si řekl - tam bych se rád podíval. Později se mi slovo Island dostalo do povědomí, když můj známý, sportovec - reprezentant v házené, odešel profesionálně hrát po mistrovství světa, konaném v Praze v roce ́90 na Island, když jej "koupil" tamní tým "Velrybářů" ze satelitního města islandské metropole Reykjavíku - HAUKAR HAFNARFJÖRDUR. Tomu pomohl nejdříve postoupit do nejvyšší islandské soutěže, pak k několika mistrovským titulům i k cestě do evropské Ligy mistrů. A váží si ho tam dodnes jako významnou sportovní osobnost, zdomácněl zde, přivedl sem a rozšířil tu svou rodinu, jíž se zde zalíbilo. Léta jsem si s ním psal. Žije zde, dvě jeho dcery se narodily sice ještě v Česku, ale synek Adam Haukur (druhé jméno dostal podle jména klubu) je už rodilý Islanďan a reprezentoval svou zem před lety na mistrovství světa juniorů v házené. Tak tedy sem, jako účastník expedice nazvané „Velká severská cesta“, jsem vyrazil. Byla to cesta autobusem a lodí s vlastními stany do kempů i do volné přírody. Island a cesta na něj s vlastními prožitky mi přirostly nezadržitelně k srdci a budu na ně do smrti vzpomínat. Na co především?

- na velký šíf s hlavou dravého ptáka na komíně jménem NORRÖNA, jenž otevřel svůj chřtán pro vjezd desítek aut a autobusů k přepravě na FAERSKÉ OSTROVY a na ISLAND, patřící lodní společnosti SMYRIL LINE, mající svůj mateřský přístav a sídlo v metropoli Faerských ostrovů TÓRSHÁVNU

- na celkem padesát čtyři hodiny trvající plavbu po někdy klidném, jindy rozbouřeném Severním moři, zprvu směrem k Britským ostrovům, poté více na sever k Shetlandům, Faerám a nakonec k Islandu

- na noční návštěvu kokpitu kapitána lodi s množstvím přístrojů, radaru, počítačů, ale i obyčejného kormidelního kola a plavbu kolem ostrovů SHETLAND a za nimi osvícených vrtných ropných věží na moři, které se objevovaly už předem na radaru, a o nichž bylo na kompjútru přesně možné zjistit, jak jsou velké a kolik jich je

- na to, jak loď Norröna českou výpravu vyložila v Tórshávnu, metropoli Faerských ostrovů, aby odplula k evropské pevnině do norského přístavu BERGEN pro další pasažéry a do Tórshávnu se vrátila k zanechaným zde cestujícím teprve za dva dny k pokračování cesty na Island

- na neopakovatelnou krásu vysokých výstřiků vody velrybami severního Atlantiku, jejichž mohutná těla se jen líně převalovala v i tady na severu ještě teplém Golfském proudu a z povzdálí sledovaly k Islandu "plnou parou" plující loď Norrönu, kterouž jsme se přesouvali z Faer na Island

- na přistání v nejvýchodnějším islandském přístavu SEYDIFJÖRDUR, ležícím v hrdle dvacet kilometrů dlouhého fjordu, jímž loď s výpravou nejprve musela ke svému cíli proplout, po

vylodění pak na první zastávku u prvního islandského vodopádu poblíž řeky JÖKULSÁ Á FJÖLUM, fotografovaného všemi ze všech stran a pak ještě u několika dalších, ale postupné méně a méně, s přibývajícím množstvím vodopádů, kterých bylo na islandském okruhu několik stovek, ale řada z nich setsakra stála za to, především světový "obr" mezi nimi, DETIFOSS

- na první nákup potravin v supermarketu a dodnes schovaný účet, na němž v přepočtu na české koruny jsou tyto cifry: kaviár cca 40,- Kč, kdežto chleba cca 150,- Kč

- na "měsíční" krajinu mrazové pouště východního vnitrozemí - všude láva a jí až na modrý horizont v dáli k jeho překrásným horám vinoucí se stužka silnice, na zdejší zcela liduprázdnou krajinu, kde údajně nacvičovali svůj plánovaný pobyt na Měsíci před svou cestou na něj, američtí kosmonauté v čele s Armstrongem

- na národní park JÖKULSÁRGKJÚFUR, kde jsem spolu s dalšími spal ve stanu v kempu u delty polovyschlé řeky Jökulsá á Fjölum u jejího ústí do Severního ledového oceánu, kdy ráno teplota v srpnu klesala pod nulu, stan pokryla jinovatka a "měkčí" jedinci odešli v průběhu noci nocovat do tepla na podlahu vytopené umývárny s teplými sprchami a sociálním zařízením

- na největší evropský vodopád DETIFOSS nazývaný evropskou Niagarou, jehož dunění při příjezdu k němu bylo slyšet už z velké dálky a jeho neopakovatelnou mohutnost, ale i na příjezd autobusu plného Američanů k němu, kteří čtouce knížky či turistické průvodce Islandem, pouze na parkovišti s výhledem na Detifoss udělali z okénka busu pár vzdálených fotosnímků a podle názvu někdejšího filmu s názvem "Jestliže je úterý, musíme být v Belgii", pokračovali podle itineráře v cestě na další destinaci za další cestovní "atrakcí"

- na čtyřdenní přechod vnitrozemím Islandu od vodopádu Detifoss unikátním kaňonem JÖKULSAA přes lávová pole sopky KRAFLA do oblasti vulkanického jezera MÝVATN

- na setkání obou částí výpravy a vřelé objetí jejich vedoucích Kuby a Hynka zvaného Medvídek pod sopkou Krafla u vulkanického jezera VÍTÍ u bočního kráteru sopky a oslavu dobytí vrcholu této dosud činné sopky českými šampusy, k tomuto účelu ze střední Evropy přivezenými a až na vrchol sopky vynesenými a tam i vypitými

- na neschopnost pochopit, i když to bylo vysvětlováno a podpořeno řadou materiálů, jak může fungovat geotermální elektrárna pod sopkou Krafla i jinde, jímající zemské teplo do svých generátorů vyrábějících elektřinu, aniž se jim všechna ta potrubí a zařízení silou Země neroztrhnou a nevznesou do vzduchu

- na cestu k solfatarům neboli výronům teplé vody, tedy tam, "kde čerti přikládají pod kotel", při níž se na silnici objevila známá silniční značka "pozor, nerovnosti na silnici", ale s dosud neviděnou doplňkovou značkou - 43 km - to není zas tak málo, že

- na výstražné tabule "nepřibližovat se" a cedule s údaji 80 - 100 stupňů Celsia i na úspěšný pokus uvařit vejce na tvrdo v jednom z těchto otvorů do nitra Země, jejichž síla se projevovala neustálým popiskováním a odfukováním jakoby z velké teplárny či výměníkové stanice tepla na sídlišti

- na to, jak jsem spolu s dalšími stál každou nohou na jiné zemské geologické desce, levou na americké, pravou na euroasijské, mezi nimiž probíhá seismicky aktivní zóna, tedy hranice dvou bloků zemské kůry - litosféry, součásti Středoatlantického hřbetu, který se zde „vynořuje“ z hlubin oceánu na povrch Islandu

- na výstup na vyvýšeninu blízko obce REYKJAHLÍD, kdy dole pod přihlížejícími se zcela evidentně viditelně táhne od severu na jih ona nekonečná hluboká brázda - rift, jehož obě strany, americký a největší světový euroasijský blok, se rychlostí až dvou centimetrů za rok od sebe rozpínají, tedy oddalují a seismicky aktivní šev se projevuje neustálým bubláním a podzemní aktivitou, jejímž vlivem vzniká nová zemská kůra

- na výstup na obrovskou (asi) vyhaslou, ale to zas tak úplně nikdo neví, sopku HERDUBREID, stejně tak na pseudokrátery SKÚTUSSTADIR, lávový labyrint DIMMUBORGIR a bahenní sopky NÁMASKARDI

- na to, jak v jeskyni GRJÓTÁGJÁ s vodou teplou někde až osmdesát stupňů se v úzkém skalním, vlastně ze ztuhlé lávy, tedy lávovém vchodu, vzpříčil jeden z v pase vyvinutějších účastníků Karel a nešlo s ním hnout ani vpřed ani vzad, ale pak se to podařilo a všichni se pokoupali v nádherné, kolem padesáti stupňů teplé vodě v jeskyni do sytosti

- na cestu lávovými poli z nedávných let, kde místy ještě prosvítala červeň horkého magmatu, když cesta touto destinací zas nebyla tak úplně bezpečná, ale prošli jsme

- na vykoupání se v mýtickém jezeře MÝVATN, kterému se říká Komáří jezero, ale komáři tam tentokrát naštěstí, nebo zázrakem, vůbec, ale vůbec, naštěstí nebyli

- na městečko REYKJAHLÍD u jezera Mývatn, kde jsme obdivovali české škodovky, kterých se i v dalším putování "vylouplo" v různých místech několik dalších

- na termální přírodní bazén tamtéž, kde si zvečera dali účastníci expedice utkání ve vodním pólu "blonďatý proti černovlasým", kdy se mi podařilo vstřelit rozhodující gól na konečný stav 6:5

- na krásný kostelík v tomto městečku, na jehož kazatelně je zobrazena přírodní katastrofa z roku 1729, kdy došlo na blízké sopce KRAFLA k jednomu z jejích sopečných výbuchů a horké magma se dovalilo až k zápraží kostela, ale dál už ne

- na večerní stanování poblíž města u jezera s družným večerem a zahříváním se pitím výborné whisky značky Passport a také domácí místní ICELANDIC, jejíž, sice už prázdnou láhev mám coby suvenýr mezi předměty z cest na chalupě

- na tři druhy vnitrozemských silnic Islandu - 1/ perfektních asfaltových jaké se nenajdou mnohde ani na kontinentu, 2/ vytlučených "rolet" s šílenými výmoly v délce několika desítek kilometrů (třeba s doplňkovou značkou 42 km) a 3/ čerstvými novými silnicemi v místech, kde se Země otevřela a silnice náhle zmizela nebo byla přírodou přerušena a poté skrejpry a bagry z navršené čerstvé lávy obnovená a uválcovaná

- na příjezd k obrovské podkově "božského" vodopádu GODAFOSS, kde se v roce 999 našeho letopočtu rozhodlo o tom, že Islanďané budou křesťany, když po několik dní trvajícím sněmu

obyvatel z celého ostrova na tomto místě, byly sochy skandinávských pohanských bohů, jejichž šéfem byl THÓR, svrženy do vodopádu a tím bylo přijato křesťanství

- na druhé největší město Ostrova AKUREYIRI se snad nejseverněji položenou botanickou zahradou na světě, kde ne ve sklenících či pod střechou, ale venku, roste množství překrásné květeny - snad ještě vlivem nějaké malé odnože Golfského proudu, nebo co

- na zejména v jeho centru vztyčenou sochu údajně prvního obyvatele města, jímž byl prý jakýsi Helgus Hrbáč přišedší z ostrovů Orknejí, který se stal hrbáčem kvůli své nedostatečné výživě ve svém mládí - socha ukazuje, jak drží dítě, vede psa, na zádech má řemenem přivázanou ženu, má hůl a sveřepý výraz ve tváři - prostě THE OUTLAN - vyděděnec, psanec, člověk mimo zákon, ale hrdina

- na supermoderní kostel i sportovní halu, kde v devadesátých letech minulého století prohrála česká reprezentace házenkářů ve své skupině mistrovství světa bitvu se Švédy o postup na olympiádu do americké Atlanty, kde - tedy v té hale, mne zavedla uklízečka k vrátnému, ten mi celou halu rozsvítil, nechal českého turistu pro něj posvátnými sportovními místy se projít a ukázal mu i vlaječku, kterou tu český tým správci zanechal na památku

- na statek GLAUMBAER s rašelinovými domky s trávou pokrytými střechami, kde se prý za tuhých zim hřáli jeho obyvatelé prý hlavně a jen tělesným teplem

- na současně největší islandský gejzír STROKKUR, který se dostal na první místo mezi místními gejzíry proto, že dosud největší GEYSIR, podle něhož dostaly jméno všechny gejzíry na světě, přestal od té doby, co tam domácí prý o národním svátku 17. června prý naházeli mýdlo, aby snížili jeho teplotu a tím stříkal více, stříkat on ale vůbec přestal, prostě se "naštval", přesto pokus zachytit na fotografii modrou obří bublinu ve zlomku vteřiny, než se změní v bílý sloup vařící vody a páry, bylo pro všechny zážitkem

- na vůbec nejhezčí vodopád celé anabáze se jménem GULFOSS, jehož část leží, ač to zní divně, na soukromém pozemku - vstupné se tam při zájezdu neplatilo a podle nejnovějších zpráv ani dnes snad neplatí

Zdroj: Archiv E. Dostálek

- na zajímavou stavbu biskupství SKÁLHOLT, které bylo až do 18. st. centrem Islandu, ale po rozšíření reformace původního katolického náboženství svůj význam postupně ztrácelo

- na majestátní prostředí posvátného místa THINGVELLIR, kde u jezera THINGVALLAVATN vznikl v desátém století nejstarší evropský parlament zvaný ALTINGH, místo vhodné pro sněm pod bílou horou u jezera, chráněné bazaltovými skalami s amfiteátrem s akustikou podbarvenou vodopádem křišťálově čisté říčky OXÁ se stabilní teplotou čtyř stupňů, která nezamrzá ani v nejtužších mrazech, kde nikdo trvale nebydlel, ale je to nejdůležitější místo Islandu, kde se na začátku prvního tisíciletí našeho letopočtu sjeli muži na koních z celého ostrova, vládla zde slavnostní nálada, setkávali se přátelé, dohadovaly se obchody, byli zde hudebníci, zpěváci, ale nebyla to žádná selanka, spíše kruté mravy, když, jak říká Sága o Rijálovi, byl některý z účastníků po urážce, že muži od východních fjordů jsou zbabělci, potrestán ponořením do vařící vody

- na hlavní město - metropoli Ostrova REYKJAVÍK, kde takřka nejsou chodníky, protože všichni jezdí auty, kde byla navštívena VULKANIC SHOW s pořadem Island Williho Knudsena,

největšího místního borce zabývajícího se většinou leteckým natáčením sopečné a zemětřesné činnosti na ostrově, dvě a půl hodiny trvající perfektní atrakci, kterou si zakoupili účastníci domů i na videu, pořad probíhal od 20 -ti hodin anglicky a od 17.30-ti německy za 750,- ISK nakonec usmlouvaných s množstevní slevou na 500 „islanďanů“

Zdroj: Archiv E. Dostálek

- na vilu HÓFDI, neboli "Bílý dům" ve městě, památnou tím, že zde prezidenti Spojených států a Sovětského svazu Reagan s Gorbačovem "odpískali" tzv. železnou oponu a tím začal rozpad sovětského panství ve východní a střední Evropě

- na prezidentskou vilu BESSASTADIR, neboli islandské Hradčany, kde dříve sídlil, když ještě byl Island pod dánskou krutovládou, dánský guvernér, dnes místo nijak zvláštní, takové idylicky prosté, alespoň viditelně nestřežené, prostě krásná bílá prezidentská vila na předměstí Reykjavíku, v posledních letech místy obývaná už vlastně jen ženami - prezidentkami, mnohdy i lesbického zaměření

- na zatím nejdražší hamburger v McDonaldu na světě, v přepočtu za přes pět set korun českých, ale coby člověk neudělal při večerním hladovění, ale naopak zase zakoupená poměrně levná teplá krásná barevná zimní čepice z pravé islandské vlny z místního tržiště na hory, nebo když fouká vichr na severských trajektech, dodnes pořád krásně hřeje

- na to, jak jsem telefonoval svému známému sportovci, který sem přišel z Čech a hrál tu profesionálně nejvyšší islandskou ligu házené a žije zde, do jeho bytu na "předměstí" metropole Ostrova Reykjavíku do města HAFNARFJÖRDUR a ozvala se v telefonu pouze jeho manželka s tím, že on je na předsoutěžním soustředění v Dánsku. Tudíž jsem ho tedy nešel, jak jsem plánoval, navštívit - v jeho nepřítomnosti i ve vší počestnosti navštívit jeho manželku mi připadlo jaksi nepatřičné, tak až někdy příště, jsem pravil, vědouce, že už žádné příště nejspíš asi nebude

- na městskou vodárnu v Reykjavíku nazvanou PERLAN vysoko na kopci, v jejímž architektonickém ztvárnění se spojilo krásné s užitečným, tedy být zásobárnou vody pro metropoli a zároveň krásnou stavbou s vyhlídkovou plošinou na střeše s nádherným výhledem na Reykjavík i oceán, uvnitř pak s restaurací, umělým gejzírem, který v pravidelných výstřicích kopíroval ty skutečné

- na MODROU LAGUNU (BLUE LAGOON) - bájné a světoznámé termální koupaliště, kdy na černé poušti z lávy stojí mezi hroudami a mechem parkoviště, vlají islandské vlajky, za nimi prosvítá soustava potrubí, ventily a věže, z nichž jdou obrovská oblaka páry, po vstupu do areálu se šatnami a restauracemi se objevuje Modrá laguna s vynikajícím koupáním i když s trochou sirného odéru a žlutých usazenin s teplou vodou a ukazateli teploty od 30, přes 60, 80 i více stupňů, tam to samozřejmě už se koupat nejde, přesto tři a půl hodiny koupání v této odpadové jámě geotermální elektrárny, která využívá podzemní energii a rozvádí teplou vodu, v podstatě "odpadní kalovou břečku z elektrárny", která se mísí i s mořskou vodou, jež sem proudí puklinami i s množstvím řas, které odumírají, vzniká bahno z řas a křemíku se solidními léčebnými účinky, bylo nádherné

- na obec GRINDAVÍK, v překladu Velrybí zátoku (grínda=velryba, vík=zátoka), s rybářským přístavem, kdy v noci překvapila nás spáče v kempu ve stanech dvakrát průtrž mračen a vítr, navíc kolem čtvrté k ránu obrovský hluk, který mohl mít dvě příčiny - buď to byly vlny oceánu

narážející prudce na břeh, nebo sem vítr od Modré laguny nesl měnící se výrony páry a zemského tepla, pak ale k ránu přišlo uklidnění

- na místo zvané GARDSKAGI za americkou vojenskou základnou a hlavním islandským letištěm KEFLAVÍK, kde se stýkají dva oceány - vlevo Atlantský a vpravo Severní ledový, kdy jsem s kamarádem vstoupil vrstvou hnědozelených chaluh do vln Atlantiku, obeplavali jsme Západní mys a promrzlí za chvíli vystoupili ven ze studené vody spolu s podobnými nadšenci už z jiného oceánu, totiž ze Severního ledového

- na zlatavou pamětní desku Američanů z roku 1992 poblíž tohoto místa, sem umístěnou na paměť potopení americké válečné lodi Alexandr HAMILTON německou ponorkou ve válečném roce 1942, jíž na pomoc vypluly čtyři islandské rybářské čluny, námořníky z ponorné lodi zachránily, ale jeden z člunů se potopil

- na návštěvu města HVERAGERDI s obrovskými plochami skleníků vytápěných geotermální energií, v nichž se pěstují květiny, ovoce, zelenina, ale především banány, takže jsem si zde na vlastní oči potvrdil, že Island je opravdu zemí, která je v Evropě, nevím, zda ještě dnes, ale v době návštěvy skupiny byla, na prvním místě v Evropě v pěstování banánů, což je možná pro někoho obrovskou zvláštností - země ledu a banány, není to divné? Není!

- na vzdálenou nejznámější islandskou sopku HEKLA, jež se probudila k velkolepému „soptění“ naposledy v roce 1991, a jíž jsme trochu z povzdálí míjeli, při cestě jižní částí Ostrova

- na vodopád, který se dá podcházet a taky jsme to udělali, mohutný SELJALANDSFOSS, od nějž v dáli na moři jsou vidět, a taky vyfotit, vzdálené VESTMANNJEARSKÉ OSTROVY, po česku Ostrovy západních mužů, v nichž jeden z ostrovů HEYMAEY při poslední velké podmořské vulkanické erupci téměř zmizel a naopak při ní vznikl úplně jiný nový ostrov SURTSEY

- na obrovský vodopád SKOGAFOSS, který má proměnlivé množství vody, vytéká z ledovce a dal se dole dobře vyfotit ze záklonu, tak nahoře - jen se k němu ne moc přibližovat

Zdroj: Archiv E. Dostálek

- na mys DYRHOLAEY, nejjižnější bod Islandu, místo beroucí dech - se skalní bránou v oceánu, skalními věžemi, všude kolem poletujícími hlučnými racky, v moři pak s tuleni a mořskými vydrami, s pohledem na ledovec, na vlny neustále narážející na pláže sopečného "písku" - tedy přesně lávové drti, kde jeden z účastníků Olďa zůstal "viset" na poměrně nebezpečném místě na skalní římse a musel být stažen s pomocí lana

- na jízdu autobusem více než stokilometrovou rychlostí po perfektní asfaltové HIGHWAY ČÍSLO JEDNA (připomíná to píseň Highway číslo jedna - po ní jede Kid), okružní silnici kolem celého Ostrova, která právě zde na jihu má nejlepší kvalitu, kolem ubíhajících sandrových polí, rozsáhlých ploch černých usazenin naplavených sem z řek a ledovců, vpravo po směru jízdy s ubíhajícím mořem a nádhernými oblaky, vlevo pak s ledovci osvětlenými zapadajícím sluncem, prostě nádhera, obrovská dohlednost, snad sto kilometrů a k tomu tlumená překrásná islandská muzika z reproduktorů

- na noční příjezd cca před půl jedenáctou v noci k největšímu evropskému ledovci VATNAJÖKULL, který byl již předtím vidět v zapadajícím slunci, za tmy postavení stanů v

místě zvaném SKAFTAFELL, vaření večeře, byť trochu pozdní, před půlnocí, a trocha strachu před mrazivou nocí ve stanu pod ledovcem, který nakonec byl ale planý a noc byla docela - tak do deseti stupňů Celsia - teplá

- na výstup na největší islandský a tedy i evropský ledovec a při návratu z něho na nabídku zde přítomného leteckého dobrodruha, že za 200 dolarů umožní dvěma účastníkům přelet svým dvojplošníkem nad největším evropským ledovcem, což ale vedoucí výpravy při pohledu na trochu již historický, i když stále funkční stroj i svéráznou postavu pilota, se slovy: "ručím za vás", rázně zatrhl

- na množící se islandská terénní auta, tedy především Toyoty, Fordy a podobné, vybavené vysílačkou a radiotelefonem, speciálním zvedákem, samozřejmě čtyřkolky s pohonem všech kol, radiokompasem - normální zde totiž nefunguje, sklonoměrem a dírami v pneumatikách od v zimě nastřelených hřebů, každý si musí totiž pomoci v pustině sám

- na ledovcové jezero JÖKULSÁRLÓN na okraji ledovce, tedy spíš pod ním, z něhož se odtrhují jednotlivé kusy ledu a v podobě ker údajně nejkratší řekou na světě směřují pod mostem silnice No 1 do oceánu, i na půlhodinovou vyjížďku na člunu vybaveným sonarem po tomto jezeře s připojeným gumovým záchranným člunem, všichni v červených záchranných vestách pozorujíce obrovské úlomky ledovce bizarních tvarů a led, bílý - modrý - průhledný i černý, občas ve vodě plavoucí tuleň a slova kapitána a kormidelníka člunu v jedné osobě: "na co byste chtěli do Grónska, když ho máte tady na Islandu"

- na poslední noc ve stanu už když se okruh cesty kolem Ostrova uzavřel znovu v přístavu SEYDISFJÖRDUR, kdy přišla "šílená" zima minus pět stupňů, vždyť začalo září, jen tříhodinový spánek, překrásnou polární záři na obloze a vaření kafe o páté ráno s hlavním cílem se zahřát, když v sedm hodin po ránu připlula ke své poslední tohoroční plavbě z Islandu do kontinentální Evropy již známá loď NORRÖNA

- a na to poslední na Ostrově, zejména vlastní rozloučení s ostrovem ohně a ledu, to už tedy po nalodění na lodi, totiž když NORRÖNA odrazila od břehu, třikrát táhle hluboce, ale majestátně zahoukala, na břehu v přístavu dvě policejní auta rozsvítila svoje blikající světla - majáky, spustila sirény a mezi nimi v perfektně střiženém tmavém obleku samozřejmě v kravatě v pozoru stojící velitel přístavu salutoval, lidé na břehu mávali a utírali si slzy, drželi v rukách jeden konec barevných dlouhých konfet odvíjejících se z ruličky v balíčku, které se jinak rozvinují házením na plesech, druhý konec mají v rukou jejich blízcí na lodi, ti na souši ještě chvíli běží, jedou na kolech či auty po břehu a pak už se NORRÖNA pomalu, ale definitivně vzdaluje ústím dlouhého fjordu do oceánu, vždyť je to poslední plavba této lodi v tomto roce tento zářijový den, na ostrově začíná v podstatě zima, loď znovu připluje až počátkem června příštího roku, kdy, jak se říká, "Islanďané opět vylezou ze svých zemljanek".

- na lodi na památku kupuji domů islandskou vodku ICELANDIC a další suvenýry, kvůli chladu po částečně probdělé noci jsem strašně ospalý, někteří lidé jdou tancovat do lodních klubů, jiní chlastat do barů, další, neboť vlny jsou větší než cestou sem, dlouhými proudy zvrací přes zábradlí do oceánu. Pro mne právě islandská pohádka skončila, Ale nedá se na ni snad do smrti zapomenout!

Ervnín Dostálek