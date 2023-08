V sobotu 5. srpna proběhla akce fanoušků na Stínadlech, uklízeli v hledišti.

Brigáda zdarma. Úklid na stadionu FK Teplice | Foto: Se souhlasem Lukáše Peldy

V ranních hodinách se scházíme v počtu 15 lidí, od klubu dostáváme potřebné věci na úklid a jdeme na to. Za zmínku stojí i pomoc přítomného Rudolfa Řepky z FK Teplice. Chtěli jsme hlavně uklidit sektor 20, který bude novým domovem fanoušků Fanklubu, sektoru 15, a mladých sklářů od zápasu se Spartou. Byla to akce, která byla bez jakékoliv finanční odměny. Ještě jednou děkujeme těm, kteří za námi dorazili a přiložili ruku k dílu. Pomohli uklidit náš žlutomodrý domov. Určitě to nebyla poslední akce fanoušků. Jsme připraveni pomoci a přiložit ruku k dílu kdykoliv to půjde. Teď je důležitá hlavně podpora na stadionu. Věříme, že se budeme od dalších zápasů scházet v co nejlepších počtech a pomůžeme týmu k výsledkům.

Napsal: Lukáš Pelda