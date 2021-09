Co je nového v Oseku: Procházka Tyršovou ulicí ve směru od Dubí do centra města

Čtenář reportér





V dalším díle seriálu Co je nového jsme zavítali do města Osek. S fotoaparátem jsme prošli Tyršovu ulicí ve směru od Dubí do centra.

Co je nového v Oseku: Procházka Tyršovou ulicí ve směru od Dubí do centra města. | Foto: Martin Mudroch