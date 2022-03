Co je nového v teplické Školní a Rokycanově ulici: Pizza a fitness pro ženy

/FOTO/ V dalším díle seriálu Co je nového jsme zavítali do ulice Školní a Rokycanova v Teplicích, konkrétně do místa, kde se tyto dvě ulice potkávají.

Teplice Školní ulice | Foto: Deník/Zdeněk Traxler