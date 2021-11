Co je nového v teplické Zámecké zahradě: Opičky v zimovišti, listí a bagr

V dalším díle seriálu Co je nového jsme zavítali do teplické Zámecké zahrady. Ta teď na podzim hraje všemi barvami a je snad ještě kouzelnější než kdykoliv jindy. Co už neuvidíte, tak to jsou opičky. Důvod? Přesunuly se do tepla. Naopak na co tam narazíte, tak to je těžká stavební technika. U pavilónku u opiček totiž probíhá oprava lávky přes slepé rameno.

Podzim v teplické Zámecké zahradě. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler