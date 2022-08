Vše začalo na začátku letošního roku a odehrálo se tak rychle, že nad tím zůstává rozum stát. Paní Evě, která do té doby neměla podle svých slov žádné zdravotní problémy, začaly zničehonic vypovídat službu nohy, za tři dny už se nemohla hýbat vůbec a nejednou bojovala v nemocnici v Hradci Králové o život. "Rozběhl to covid, pravděpodobně jsem ale musela mít něco v těle," vypráví Eva. Co to přesně bylo, jí lékaři neřekli, její stav se ale postupně natolik zhoršil, že aby jí zachránili, vzali jí ruce a nohy. "Jinak bych zemřela," dodává.