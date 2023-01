Vybrány pro CD byly písničky od Ennia Morriconeho, Beatles i Leonarda Bernsteina z muzikálu West Side Story. Pozornost tu jistě budí i nově objevená, zatím nikdy nenazpívaná skladba českého hitmakera Karla Svobody „Pýcha předchází pád“. Jako speciální host 4 Tenorů účinkuje v písni „Přísahám, že jsem to já“ i Helena Vondráčková.

„Pánové Vojtko, Vítek, Bragagnolo a Kříž novým albem stvrzují i svou exkluzivní pozici na domácí hudební scéně,“ doplnil David Landštof ze Supraphonu. „Jejich písně zpívané čtyřhlasem prostě musíte slyšet,“ láká i přesvědčuje posluchače muzikálů i klasiky jeho kolega z hudebního vydavatelství Supraphon na novoroční a před jarní koncerty 4 Tenorů. Jednou z prvních show na severu Čech tak bude v úterý 24. ledna od 19.00 Krušnohorské divadlo Teplice.

Dva držitelé cen Thálie, pop muzikálová legenda také sólista opery Národního divadla v Praze tu spolu zazpívají nejen hity Karla Svobody plus to nej z filmů či muzikálů. Z alba „Láska prý“ to byla písnička „Měl jsem rád a mám“ (Soleado) / „Pýcha předchází pád“ / „Láska prý“ (Perhaps Love) / „Krev toulavá“ / (z klasiky Cirkus Humberto / Maria / Žádám víc (Can´t Help Falling in Love) / Píšu vám (Yesterday - Beatles) / Přísahám, že jsem to já (The Prayer) (featuring. Helena Vondráčková) / Nella Fantasia / Já už vím (I Believe) / Vzlétnu jak Fénix (Rise Like a Phoenix) / Žít podle svého (My Way). A co ještě víme, lístky na koncert do Krušnohorského divadla rychle mizí.

Radek Strnad