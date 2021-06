/FOTO/ Ráno jsme vyrazili vlakem z Teplic směr nádraží Ústí-západ, tam byl přestup do Litoměřic. Zpáteční cesta byla po cyklotrase číslo dvě.

Cyklovýlet: Vlakem do Litoměřic a zpátky na kole. | Foto: Luboš Hostek

Zastavilo se i v Píšťanech, kde je krásný přístav pro lodě. Dále se jelo po pravé straně Labe, proti proudu, cestou byla vidět loď, co jezdí z Ústí do Litoměřic. Je to dost frekventovaná cyklotrasa, a velice příjemná na jízdu. Celá trasa vede podél Labe a je po rovině.