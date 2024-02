V sobotu 9. března vyjdeme od 10 do 16 hodin opět vstříc udržitelnosti, a to na Bleším trhu v Prádelně v ulici J. V. Sládka 1330 v Teplicích.

Z blešího trhu, ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Ulov kousky, kterým dáš nový smysl. Nebo lépe. Podívej se doma na to, co nepotřebuješ nebo nepoužíváš a pošli to dál. Registruj se jako prodejce na bleším trhu a dej nepotřebným věcem druhou šanci. Chceš prodávat? Živnost nepotřebuješ! Stačí se registrovat: zde (https://forms.gle/oLwAkb6uvUF8gusy8) Bleší trh se odehraje v jedné z částí průmyslové haly bývalé prádelny.

Napsala Eva Kreps