Účastníci Sportovních her pro seniory v Duchcově.

Ještě v pondělí 16. září jsme s obavami sledovali počasí. Následný den alle vysvitlo sluníčko a pořadatelé 2. ročníku Sportovních her pro senióry - ČČK Duchcov a Obec baráčníků Duchcov - na odpoledne spokojeně připravili řadu soutěží.

Potěšil je účastník na invalidním vozíku, který se do her zapojil. Všichni odvedli dobré výkony a pobavili se. Vůbec nevadilo, že na balkonech paneláků byli diváci. Rychtářka Jitka Dolejšová donesla tašku dobrůtek pro každého účastníka, k tomu jsme si připili limonádou z plechovek. Prázdné jsme je pak sestřelovali míčkem. Všichni se už teď těší na 3. ročník Sportovních her pro seniory v Duchcově.

Marie Polívková, ČČK Duchcov