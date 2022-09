Již od 1.6. 22 se mohli zájemci seznámit s nabídkou zájmové činnosti ve více jak 100 kroužcích, které DDM Teplice pro nový školní rok 2022/23 připravil a přihlásit na ty obory, které jim vyhovují. Proto jsou již některé kroužky obsazeny, ale většina kroužků má stále volnou kapacitu a pokud se chcete seznámit s prostředím, ve kterém se zájmová činnost realizuje, nebo potřebujete poradit s výběrem vhodného kroužku, tak se přijďte 1.9. podívat od 15 hod do DDM Teplice.

Máme pro vás připraveny ukázky některých kroužků, které si můžete zároveň i vyzkoušet a konkrétní program najdete na www.ddmteplice.cz

Součástí tanečních, výtvarných a modelářských dílen, prohlídky ZOO koutku či grafického studia budou také soutěže jak na dvoře DDM, ve spolupráci s Dance mission, tak ve všech vnitřních prostorách DDM. Soutěže jsou určeny zejména dětem do 12 let, dětem předškolním za doprovodu rodičů a budou zahájeny od 15hodin a ukončeny v 17 hodin , kdy proběhne slosování úspěšných soutěžních lístků a výherci získají zdarma zápisné do vybraného zájmového kroužku a jiné slevy na zájmové aktivity. Všechny aktivity jsou zdarma, bez nutnosti přihlášení se.

Den otevřených dveří je spojen s připomínkou 70. výročí založení DDM Teplice, ke které jsme připravili jak výstavy, tak krátkou prezentaci zejména zájmové umělecké činnosti, která proběhne od 17 hodin v tělocvičně DDM.

Chcete se dozvědět více ? Chcete si některé zájmové aktivity vyzkoušet ? Nebo chcete jen zažít příjemné a zábavné odpoledne plné her a soutěží ? Tak přijďte ve čtvrtek 1. září od 15 hodin do DDM Teplice, najdete nás na Masarykově tř.70 a těšíme se na vás !

Za kolektiv pedagogů DDM Teplice, Aleš Perch, ředitel