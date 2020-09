Dům dětí a mládeže (DDM) Teplice se zúčastní tradiční přehlídky sportovních klubů a organizací u OC Olympia Teplice.

DDM v Teplicích | Foto: Deník/ Z. Traxler

Sportovní kroužky DDM jsou určené dětem od 5 let až po dospívající mládež a vybírat lze z míčových her, atletiky, florbalu, volejbalu, plavání ,tanečních disciplín skateboardingu a mnoha dalšího. „Uvidíte street dance a disko dance tanečního klubu DDM Royal Crew i exhibici KickBoxu,“ řekla Hana Hamplová z DDM Teplice. Akce se koná zítra od 14 do 17 hodin u OC Olympia v Teplicích, je zdarma.