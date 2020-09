První akcí v poslední den prázdnin, v pondělí 31. srpna ,je akce připravená od 15. hod. v prostranství Zahradního domu, v Zámecké zahradě, která se jmenuje „Konec velkých prázdnin – společně vyplouváme do nového školního roku s DDM Teplice“.

Co Vás na této akci, určené především dětem od 4 – 12 let, čeká ? Pokud máte zájem o umělecké obory, tak si můžete prohlédnou přehlídku tanečních a hudebních souborů a aktivně se zúčastnit výtvarné dílny. Přehlídku bude provázet divadelní show „Divadla v Pytli“, které společně s DDM Teplice také připraví po celou dobu realizace akce, tj. od 15.-17.30 hod., zábavné a pohybové soutěže, které budou připraveny v bezprostředním okolí Zahradního domu.

Pro nejmenší děti ve věku 4 – 6 let budou připraveny závody na tříkolkách a koloběžkách, pro větší děti od 6-10 let pak na velkých koloběžkách a na kolech a zároveň představíme exhibiční jízdy na skateboardech a in – line bruslích, provedené trenéry, kteří pomohou rodičům radou při výběru těchto aktivit. Je samozřejmé, že po celou dobu budou pedagogové volného času zajišťovat poradenský a informační servis k výběru některé volnočasové zájmové aktivity – pro nový školní rok máme připraveno více jak 100 různých zájmových kroužků, tak věříme, že si vyberete a těšíme se na Vás v Zámecké zahradě hned v pondělí, 31.8.2020 !

„Den otevřených dveří“ v DDM Teplice je připraven hned na následující den, který je zároveň prvním dnem nového školního roku, na úterý 1. září, od 15.-17.30 v zahradě, tělocvičně a budově Domu dětí a mládeže Teplice, v Masarykově třídě 70.

Je určen zejména nerozhodnutým zákazníkům, rodičům i dětem, kteří potřebují poradit s výběrem vhodné zájmové aktivity, poznat prostředí kde se zájmové kroužky realizují a některé činnosti si budou proto také moci vyzkoušet. Jedná se zejména o výtvarné a keramické dílny, ale také o některé společensko – vědní kroužky, nebo o tematické exkurze, které připravilo přírodovědné oddělení. V tělocvičně budou připraveny ochutnávky různých sportovních oborů a v zahradě DDM i v jednotlivých učebnách DDM budou připraveny soutěže a kvízy o hodnotné ceny – hlavní cena je tablet Huawei. Partnerem zábavné části programu bude Divadlo v pytli a tak věříme, že bude veselo !

I na této akci Vám budou k dispozici pracovníci DDM a poradí Vám nejen s výběrem kroužků, ale také s přihláškami a zápisným. DDM Teplice připravil svoji nabídku zájmových kroužků již k 1.6.2020 a od tohoto termínu se jak elektronicky, on-line systémem, tak na recepci DDM, kroužky prodávají.

Pokud nejste rozhodnuti a potřebujete poradit s výběrem kroužku, nebo chcete vidět jak prostředí DDM vypadá a chcete zažít ještě trochu zábavy, tak přijděte v úterý, 1. září, do DDM Teplice na „Den otevřených dveří“.

DDM Teplice