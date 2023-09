16.9. 2023, 19.00 hod, klub Hvjezda Teplice, Rockové narozeniny Máca + Lemmy.

"Letos máme s Jardou takový malý kulatiny, rovných 115. Tak jsme se rozhodli, že to uděláme trochu větší. Přijedou k nám až ze Slovenska EUFORY, dále DEAD DANIELS a OCELOT. Takže to bude opravdu velký. Největším dárkem, který nám můžete dát, je vaše účast. To nám udělá tu největší radost. Vstup 300Kč. Akce není v žádném případě uzavřená, těšíme se na všechny! Předprodej není, na místě bude lístků dostatek," říká za pořadatele Martin Uhrik.

Dead Daniels je hardrocková skupina z Prahy, která mimo Českou republiku koncertuje také v Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Za své hudební vzory skupina považuje např. AC/DC, Motörhead, Airbourne, ZZ Top nebo Guns N' Roses.

Ocelot je česká metalová skupina ze Znojma, hrající svůj vlastní styl říznutý rock n rollem. Veškerá tvorba je původní, podobnost s Motorhead čistě náhodná. Kapela hraje velmi hlasitě, což je způsobeno velmi výkonnou pódiovou aparaturou.

Z dalekého Martina k nám dorazí power metalová kapela Eufory (Band). Tahle parta vystupovala na pódiich s Rage, Freedom Call, Stratovarius, Powerwolf, Hammerfall apod.

Program večera :

19.00 DEAD DANIELS

21.00 OCELOT

23.00 EUFORY

