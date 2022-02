O set Dědky ochudil tým Hakim Teplice a Stupido Ústí n. L. O pořadí na druhém až čtvrté místě rozhodovaly uhrané míče, neboť tři družstva získala shodný počet bodů do tabulky (7). Druhé místo obsadili ústečtí hráči Stupido s 12ti plusovými body, třetí post patřil STS Chvojkovice (+2) a Černý Petr zůstal v rukách Hakimu Teplice (-2). Hráči Naposled Teplice, druzí v minulém kole, tentokráte výkon nezopakovali a sestupují do béčka, odkud do áčka směřují Pohodáři a Krušnohorci. Ve skupině se udrží X-Team Ústí n. L.. Haluzáci Jirkov a Jalůvčí Děčín v příštím kole budou hrát v céčku.