V Teplicích jsem se narodil již před takovou dobou, která mi, myslím dovoluje, se z pohledu určitých životních zkušeností vyjadřovat k věcem veřejným. V našem městě žiji celou tuto dobu a mám tak přehled o změnách, které se zde odehrály, a že jich bylo mnoho. Co se však změnilo naprosto minimálně, je řetenický lesopark. Nebo možná odborně lépe příměstský les nad městkou částí Řetenice.

Vzhledem k tomu, že celý svůj život bydlím poměrně nedaleko tohoto lesa, byl, jsem a doufám, že i nadále budu jeho pravidelným návštěvníkem. Do lesa mě bral jako malého chlapce můj otec. Ve školních letech jsme spolu s kamarády proháněli po zdejších pěšinkách a cestičkách své skládačky, sobíky, esky a ti šťastnější favority. Když nebylo počasí na kola, králi jsme si na kovboje, indiány, vojáky. To bylo v dobách, kdy ještě děti neměly mobily a počítače a chodily si hrát ven. Jako milovník sportu jsem do lesoparku jako mnoho jiných začal v dospělosti chodit běhat a také jezdit na kole, dnes už modernějším. Po celou tu dobu několika desítek let se pohybuji stejně jako desítky ba stovky dalších návštěvníků tohoto lesa po stále stejných cestičkách a pěšinkách.

Jelikož jsem vnitřně přesvědčený o tom, že by člověk měl nejen brát, ale také něco vracet místu kde žije, snažím se to dobré, co jsem získal, vrátit i tomuto lesu. Když jdu do lesa na pomalou pohodovou procházku, skoro vždy s sebou beru starou tašku nebo pytel na odpadky. Bohužel nejednoho návštěvníka tíží dopitá PET-lahev, plechovka od piva či krabička od cigaret natolik, že jí nemůže donést do nejbližšího odpadkového koše a odhodí tento odpad v lese. Celkem pravidelně nesu z lesa plnou tašku odpadu. Ale beru to, jako pomoc lesu a nám všem. Stejně tak chodím na procházku se zahradnickými nůžkami, a pokud do cesty vyroste nějaká větvička, citlivě jí zastřihnu. Žádné kácení, jen zachování průchodnosti cest.

Stejně jako já se chová ještě několik lidí. Tu jsou z cest odstraněny popadané větve, jinde zase zpevněn okraj cesty větvemi a všudypřítomnými kameny tak, aby se zabránilo její erozi. Jiný kolega na vlastní náklady opravuje dřevěné lávky, které jsou na některých místech přes odvodňovací koryta. Společně tak skupinka lidí ve svém volném čase a bez nároku na odměnu udržuje tuto populární vycházkovou lokalitu v návštěvnicky přívětivém stavu.

To, co se ale začalo odehrávat před několika lety a bohužel trvá dodnes, je naprosto nepochopitelné. Jeden z našich spoluobčanů si vzal do hlavy, že je tento příměstský les protkaný kilometry pěšinek a cestiček zvláště chráněnou lokalitou, neřku-li první zónou národního parku. Tento člověk si usmyslel, že po tomto lese je pohyb povolen pouze po asfaltové cestě podél zahrádkářské kolonie nebo po panelové cestě vedoucí zhruba v polovině lesa. Všechny ostatní cesty existující mnoho desítek let nesmí být podle jeho názoru používány a pravidelně na těchto cestách vytváří překážky z kamenů, kmenů padlých stromů a větví. Je tak „pracovitý“, že tuto svou záškodnickou činnost provádí i několikrát denně. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že třeba o víkendovém dopoledni při procházce s dětmi uklidíme tyto překážky na cestách celkové délky i více než 5 km. Když si jdu na stejné cesty odpoledne zaběhat, čeká mě opět překážková dráha, za kterou by se nemusel stydět nejeden extrémní běžecký závod. Běh tak opakovaně přerušuji a překážky odstraňuji, přičemž si jadrně pro sebe a někdy i nahlas ulevuji.

Bohužel se nejedná jen o mne. Opakovaně mě při běhu zastavila nejedna seniorka venčící svého pejska a prosila mne, zda bychom si nemohli dělat překážkovou dráhu jinde. Musel jsem jí vysvětlit, že rozhodně takové hlouposti nedělám a že jsem sám z počínání tohoto škůdce poněkud rozladěný, slušně řečeno. Jiná seniorka mi zase vyprávěla příběh, jak o překážku zakopla a jen díky tomu, že se celý život věnovala sportu, se jí podařilo spadnout tak, že si nezpůsobila vážnější zranění. Všem chodcům, běžcům, cyklistům i jezdcům na koních tak jeden člověk komplikuje život a volný čas trávený v příměstské přírodě.

Úplným vrcholem působení tohoto škůdce bylo, když sedmdesátiletému pánovi uklízejícímu jednu z cest, nastříkal do obličeje slzný plyn. Senior v šoku ztratil rovnováhu, upadl a bolestivě si narazil žebra. Ale kromě napadeného nejsou svědci a tak je to tvrzení proti tvrzení.

Na závěr už jen pár otázek. Co si asi dotyčný škůdce myslí, že se stane, když omezí průchod po cestě? Pokud nebude v silách někoho jiného překážku odstranit, zcela logicky se vyšlape cesta kolem překážky. Výhledově by se tak z celého lesa mohla stát jedna velká cesta. Konec konců, přesně toto se stalo, když zatarasil cestu poměrně těžkým kmenem a shodou okolností stejným místem projelo několik jezdců na koních. Překážku nepřekročili, ale vyšlapali v místě překážky cestu novou. Je toto v souladu se škůdcovým názorem na les? Skutečně si myslí, že zabrání desítkám resp. stovkám lidí opustit asfaltovou a panelovou cestu a vydat se do lesa, nota bene na desítky let používané pěšiny? Sebral tento samozvaný ekolog někdy ze země odhozený odpad a vynesl ho z lesa? Rozumný člověk zřejmě odpovědi zná. Snad ještě poslední otázka. Dokáže magistrát nebo policie nebo jiný orgán tohoto škůdce zkrotit, navíc, když je jeho totožnost známa, neboť již byl magistrátem upozorněn na nepřípustnost tohoto chování????

Ladislav Bartoš