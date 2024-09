25. září se otevřou brány Charity Most všem zájemcům z řad veřejnosti. Místní nezisková organizace, která se dlouhodobě věnuje podpoře potřebných, pořádá Den otevřených dveří, během něhož si návštěvníci budou moci prohlédnout prostory a seznámit se se službami, které Charita Most poskytuje.

Den otevřených dveří je ideální příležitostí, jak se blíže seznámit s aktivitami Charity Most, která je známá svou pomocí nejen sociálně slabým rodinám, ale také seniorům a lidem bez domova. „Naším cílem je představit naši práci širší veřejnosti a ukázat, jaké konkrétní služby nabízíme,“ říká Mgr. Světlana Nikolova, ředitelka Charity Most.

„Chceme, aby lidé viděli, co děláme, komu a jak pomáháme. Zároveň bychom rádi veřejnost seznámili s možností zapojení se do chodu Charity, ať už jako dobrovolník nebo jako dárce.“ Během dne otevřených dveří si návštěvníci budou moci prohlédnout jednotlivé provozy Charity Most, včetně nízkoprahového denního centra, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Každá z těchto služeb bude prezentována odborným personálem, který návštěvníkům vysvětlí, jak konkrétní pomoc v praxi vypadá. Pro zájemce bude připravena také bohatá nabídka informačních materiálů.

V NZDM Sovička se děti mohou těšit na tvořivé dílny a další zábavné aktivity. Den otevřených dveří se uskuteční 25. září v prostorách Charity Most, a to hned na několika adresách: 9.00 - 11.00 hod. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Charity Most, K. H. Borovského 1146/2, Most 10.00 - 15.00 hod. Nízkoprahové denní centrum Most, Jana Kříže 846/21, Most 12.00 - 16.00 hod. NZDM Sovička, P. Jilemnického 2459, Most Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek, P. Jilemnického 2457, Most Podrobné informace o akci najdete na webu a sociálních sítích Charity Most. Těšíme se na vaši návštěvu.

Lucie Jehličková