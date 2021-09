/FOTO/ O tomto víkendu se v Lužné u Rakovníka uskuteční Den železnice. Kromě historických vlaků se představí nejmodernější technika. Lidé si budou moci vůbec poprvé prohlédnout nejmodernější expresní soupravu InterJet a vystaveny budou i moderní lokomotivy Siemens Vectron a TRAXX MS3.

Den železnice nabídne novou expresní soupravu InterJet. | Foto: Archiv ČD

„Pro fanoušky železnice jsme na Den železnice připravili mimo jiné i expozici nejmodernější techniky v barvách Českých drah a jejich dceřiných společností. Zájemci budou mít úplně první možnost si prohlédnout novou soupravu InterJet určenou pro dálkové linky z Prahy do Chebu,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik. Tento nejmodernější koncept osobních vozů je z produkce konsorcia Siemens Mobility a Škoda Transportation. Celkem deset pětivozových souprav s kapacitou zhruba 330 míst k sezení vyjedou v jízdním řádu 2022 na linku Západní expres z Prahy do Plzně a Chebu a také na Krušnohorech z Prahy přes Ústí nad Labem, Teplice v Čechách, Most do Karlových Varů a Chebu.