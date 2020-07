Deštivé počasí přilákalo do podzemí spoustu návštěvníků. Ve štole Lehnschafter v Mikulově se velice často chodilo po náročnějších trasách, pár slečen zde bylo na téže prohlídce náročného terénu dokonce hned dvakrát.

Deštivé počasí přilákalo do podzemí hodně návštěvníků | Foto: Archiv štoly Lehnschafter

A tak doufáme, že je zde uvidíme ještě jednou. Pro ostatní návštěvníky, kteří se nechtějí válet v blátě máme připravené prostory, do kterých můžou jít bez obav z ušpinění. Štola se může pochlubit kromě exkurze do těžby stříbrné rudy i pohledem na živé houby. Štola má otevřeno celoročně od středy do neděle.