Dům dětí a mládeže v Teplicích připravil pro všechny zájemce o lyžování v termínu jarních prázdnin lyžařský zájezd do Josefova Dolu v Jizerských horách.

Lyžování, ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Lyžařský zájezd bude v termínu od 19. do 23. února a je určen dětem ve věku 9–15 let, kteří mají základní dovednosti v lyžování nebo snowboardu. Účastníci budou rozděleni podle věku a dovedností do výkonnostních skupin. Sportovní instruktoři DDM pomohou méně zdatným lyžařům se zdokonalit v místním ski areálu Bukovice, nebo v sousedním ski – resortu Tanvaldský Špičák. DDM Teplice zajistí ubytování a plnou penzi v horské chalupě, včetně volnočasového programu a dopravy.

Pokud děti nemají lyže a lyžařské boty, tak je v omezeném počtu bezplatně zapůjčíme. Bližší informace jsou uvedeny na www.ddmteplice.cz.

Zuzana Vrzáková, DDM Teplice