Zima má své nenapodobitelné osobní kouzlo. Bělostný sníh, čerstvě napadlý, pokryl vše, co bylo v dosahu.

Děti z DD Tuchlov měly radost z bohaté sněhové nadílky. | Foto: DD Tuchlov

Z okna se společně díváme na stromy, které jsou oblečeny do bílých načechraných kabátků. Keříky na naší zahradě už nejsou téměř vidět, schovaly se pod nadýchanými polštářky čerstvě napadaného sněhu a odpočívají. Všude je bílo. Počasí přímo vybízí jít ven a my tomuto lákání nedokážeme odolat. Brrr, to je zima!