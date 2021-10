Cestou jsme si povídali, sbírali plody, které nám les nabízí. Nejvíce nám chutnaly maliny, kterých bylo cestou dostatek, abychom si tuto pochutinu užili dost a dost. Tu a tam vykukovaly z trávy hlavičky hub. Posilněni limonádou jsme došli až k autu, a tak akorát unavení jsme si cestou zpět zajeli na pizzu, kterou máme všichni moooc rádi. Celý den jsme si náramně užili, bylo to moc fajn.

Jedno odpoledne jsme si vyrazili vlakem z Dubí na Moldavu. V plánu jsme měli lehčí turistiku z Moldavy před Jedlovku zpět do Dubí. Hory máme rádi, tak jsme si vyrazili také pro dobrou náladu a za sluníčkem, které k nám bylo tentokrát štědré.

